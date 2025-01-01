Завтра відновить роботу котельня, яка забезпечує гарячою водою мікрорайон ЛПЗ і вулицю Львівську
Сьогодні, 14:15
Котельня була зупинена на профілактичний ремонт і мала б знову запрацювати 23 червня.
Про це пише Суспільне.
Комунальники кажуть: встигли виконати ряд запланованих ремонтних робіт. Водночас на теплових мережах зафіксували декілька аварійних ситуацій. Зокрема на вулиці Івана Газюка. На котельні вже розпочали заповнення теплових мереж, але це не швидкий процес.
"Послугу з постачання гарячої води для усіх споживачів мікрорайону ЛПЗ та району вул. Львівської буде відновлено завтра, 26 червня, впродовж дня", — йдеться у повідомленні КП "Луцьктепло".
До завершення робіт не буде гарячої води у споживачів центрального теплового пункту на вул. Івана Газюка, 15, де тривають роботи з реконструкції основного обладнання, додали комунальники.
Графіки відключення гарячої води у Луцьку
У Луцьку 12 березня члени виконавчого комітету затвердили літній графік припинення подачі гарячої води від котелень та центральних теплових пунктів. Відключати котельні та гарячу воду почали із 13 травня, завершать — наприкінці серпня.
Найдовше на профілактиці буде котельня на вулиці Карбишева. Відключення триватимуть до кінця серпня.
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Про це пише Суспільне.
Комунальники кажуть: встигли виконати ряд запланованих ремонтних робіт. Водночас на теплових мережах зафіксували декілька аварійних ситуацій. Зокрема на вулиці Івана Газюка. На котельні вже розпочали заповнення теплових мереж, але це не швидкий процес.
"Послугу з постачання гарячої води для усіх споживачів мікрорайону ЛПЗ та району вул. Львівської буде відновлено завтра, 26 червня, впродовж дня", — йдеться у повідомленні КП "Луцьктепло".
До завершення робіт не буде гарячої води у споживачів центрального теплового пункту на вул. Івана Газюка, 15, де тривають роботи з реконструкції основного обладнання, додали комунальники.
Графіки відключення гарячої води у Луцьку
У Луцьку 12 березня члени виконавчого комітету затвердили літній графік припинення подачі гарячої води від котелень та центральних теплових пунктів. Відключати котельні та гарячу воду почали із 13 травня, завершать — наприкінці серпня.
Найдовше на профілактиці буде котельня на вулиці Карбишева. Відключення триватимуть до кінця серпня.
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