У Луцьку рятувальники зняли чоловіка з балкону третього поверху
Сьогодні, 13:45
Надзвичайна подія у Луцьку: рятувальники зняли чоловіка з балкону третього поверху.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні, 25 червня, о 12:17 до Служби порятунку надійшло тривожне повідомлення: у Луцьку на вулиці Січовій, 3 чоловік опинився з зовнішнього боку балкону на третьому поверсі та потребував невідкладної допомоги.
На місце події оперативно виїхало 1 відділення 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини 1 ДПРЗ. За допомогою триколінної драбини рятувальники дісталися до потерпілого та безпечно зняли його з балкону. Чоловіка передали працівникам медичної допомоги для подальшого обстеження.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні, 25 червня, о 12:17 до Служби порятунку надійшло тривожне повідомлення: у Луцьку на вулиці Січовій, 3 чоловік опинився з зовнішнього боку балкону на третьому поверсі та потребував невідкладної допомоги.
На місце події оперативно виїхало 1 відділення 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини 1 ДПРЗ. За допомогою триколінної драбини рятувальники дісталися до потерпілого та безпечно зняли його з балкону. Чоловіка передали працівникам медичної допомоги для подальшого обстеження.
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