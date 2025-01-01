У Луцьку рятувальники зняли чоловіка з балкону третього поверху

У Луцьку рятувальники зняли чоловіка з балкону третього поверху
Надзвичайна подія у Луцьку: рятувальники зняли чоловіка з балкону третього поверху.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні, 25 червня, о 12:17 до Служби порятунку надійшло тривожне повідомлення: у Луцьку на вулиці Січовій, 3 чоловік опинився з зовнішнього боку балкону на третьому поверсі та потребував невідкладної допомоги.

На місце події оперативно виїхало 1 відділення 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини 1 ДПРЗ. За допомогою триколінної драбини рятувальники дісталися до потерпілого та безпечно зняли його з балкону. Чоловіка передали працівникам медичної допомоги для подальшого обстеження.
У Луцьку рятувальники зняли чоловіка з балкону третього поверху
У Луцьку рятувальники зняли чоловіка з балкону третього поверху
У Луцьку рятувальники зняли чоловіка з балкону третього поверху

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Теги: Луцьк, чоловік, балкон
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