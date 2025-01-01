У Луцьку рятувальники зняли чоловіка з балкону третього поверху





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні, 25 червня, о 12:17 до Служби порятунку надійшло тривожне повідомлення: у Луцьку на вулиці Січовій, 3 чоловік опинився з зовнішнього боку балкону на третьому поверсі та потребував невідкладної допомоги.



На місце події оперативно виїхало 1 відділення 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини 1 ДПРЗ. За допомогою триколінної драбини рятувальники дісталися до потерпілого та безпечно зняли його з балкону. Чоловіка передали працівникам медичної допомоги для подальшого обстеження.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Надзвичайна подія у Луцьку: рятувальники зняли чоловіка з балкону третього поверху.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні, 25 червня, о 12:17 до Служби порятунку надійшло тривожне повідомлення: у Луцьку на вулиці Січовій, 3 чоловік опинився з зовнішнього боку балкону на третьому поверсі та потребував невідкладної допомоги.На місце події оперативно виїхало 1 відділення 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини 1 ДПРЗ. За допомогою триколінної драбини рятувальники дісталися до потерпілого та безпечно зняли його з балкону. Чоловіка передали працівникам медичної допомоги для подальшого обстеження.

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