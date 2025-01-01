У росії засудили 184 полонених українських бійців, які воювали на Курщині: їх звинувачують у «вчиненні теракту»





Про це свідчать підрахунки російського видання «Медиазона», пише



В усіх цих справах проти українських військових, їм інкримінують одну й ту саму статтю Кримінального кодексу рф — вчинення теракту групою людей із тяжкими наслідками.



З листопада 2024 року в суд надійшло 159 таких справ, а підсудними стали 267 людей. Загалом Головна військова прокуратура рф майже щодня звітує про нові вироки у подібних справах.



Видання розповіло про один такий випадок. Так, російський суд визнав молодшого лейтенанта ЗСУ Євгена Гоча винним буцімто у скоєнні теракту за те, що той 8 жовтня 2024 року нібито зайняв вогневі позиції біля села Ольгівка, а потім начебто «перешкоджав евакуації мирних жителів» і «залякував їх тим, що носив і застосовував зброю».



У травні російські судді винесли вирок за такими ж звинуваченнями українському військовому Сергію Чумасову.



Ще у березні, після того, як глава рф володимир путін заявив про відвідини Курщини, він казав, що українських військових варто розцінювати «як терористів» за перебування у регіоні.



Нагадаємо, Курська операція досі триває. Лише кілька днів тому головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що українські військові контролюють близько 90 км² у Глушковському районі, де бойові дії ведуть близько 10 тисяч російських солдатів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Другий Західний окружний військовий суд росії впродовж пів року незаконно виніс вироки 184 українським військовим, яких узяли в полон під час Курської операції.Про це свідчать підрахунки російського видання «Медиазона», пише Громадське В усіх цих справах проти українських військових, їм інкримінують одну й ту саму статтю Кримінального кодексу рф — вчинення теракту групою людей із тяжкими наслідками.З листопада 2024 року в суд надійшло 159 таких справ, а підсудними стали 267 людей. Загалом Головна військова прокуратура рф майже щодня звітує про нові вироки у подібних справах.Видання розповіло про один такий випадок. Так, російський суд визнав молодшого лейтенанта ЗСУ Євгена Гоча винним буцімто у скоєнні теракту за те, що той 8 жовтня 2024 року нібито зайняв вогневі позиції біля села Ольгівка, а потім начебто «перешкоджав евакуації мирних жителів» і «залякував їх тим, що носив і застосовував зброю».У травні російські судді винесли вирок за такими ж звинуваченнями українському військовомуЩе у березні, після того, як глава рф володимир путін заявив про відвідини Курщини, він казав, що українських військових варто розцінювати «як терористів» за перебування у регіоні.Нагадаємо, Курська операція досі триває. Лише кілька днів тому головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що українські військові контролюють близько 90 км² у Глушковському районі, де бойові дії ведуть близько 10 тисяч російських солдатів.

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