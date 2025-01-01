Атака на одного є атакою на всіх: країни НАТО підтвердили зобов’язання за статтею 5 про захист союзників

Атака на одного є атакою на всіх: країни НАТО підтвердили зобов’язання за статтею 5 про захист союзників
Глави держав та урядів країн НАТО, які зустрілися сьогодні в Гаазі в форматі Північноатлантичної ради, підтвердили чинність трансатлантичних зв’язків та відданість колективній обороні, яка визначається статтею 5 Вашингтонського договору.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у підсумковій декларації саміту Альянсу.

«Ми, глави держав та урядів Північноатлантичного альянсу, зустрілися в Гаазі, щоб підтвердити наші зобов’язання перед НАТО, найсильнішим Альянсом в історії, а також трансатлантичні зв’язки. Ми підтвердили наші тверді зобов’язання щодо колективної оборони, як це прописано у статті 5 Вашингтонського договору, що атака на одного є атакою на всіх. Ми залишаємося об’єднаними та твердими у нашій рішучості в захисті мільярда наших громадян, в обороні Альянсу, у збереженні нашої свободи й демократії», - йдеться у документі.

Як повідомлялося, у Гаазі відбувся саміт НАТО, який розглянув три головні питання – щодо збільшення оборонних витрат, посилення спроможності оборонної промисловості в країнах НАТО, та продовження допомоги для України. Глави держав та урядів країн НАТО з огляду на безпекові загрози, спричинені російською агресією, погодилися збільшити витрати на оборону до 5% ВВП у період до 2035 року.

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Теги: Росія, війна
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