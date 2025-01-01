Удар росії по Дніпру 24 червня: кількість жертв зросла до 20

Удар росії по Дніпру 24 червня: кількість жертв зросла до 20
Кількість загиблих унаслідок обстрілу Дніпропетровщини вдень 24 червня зросла до 22 людей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його даними, внаслідок удару по Дніпру кількість загиблих зросла до 20 людей. Разом із загиблими в місті Самар загальна кількість жертв російської атаки становить 22 людини.

Нагадаємо, удень 24 червня російські військові атакували ракетами Дніпропетровщину. За словами міського голови Дніпра Бориса Філатова, «за збитками це, мабуть, один із найзухваліших ударів» по Дніпру за весь час повномасштабної війни.

У Дніпрі під обстріл потрапила інфраструктура, навчальні й медичні заклади, адмінбудівлі й будівлі ДСНС і пасажирський потяг, де їхали понад 500 пасажирів. Також під ударом були й інші населені пункти області, зокрема Самар.

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Теги: Росія, війна
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