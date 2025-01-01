Просування російських військ у прикордонні Сумщини зупинили, - Сирський

Олександр Сирський повідомив, що цього тижня просування російських військ на прикордонні Сумщини вдалося зупинити.



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За його словами, лінію бойового зіткнення на цьому напрямку вдалося стабілізувати, а на визначених ділянках українські підрозділи успішно залучають тактику активної оборони та звільняють захоплені території.



Сирський також повідомив, що на Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські військові скували близько 50 тисяч особового складу армії рф, зокрема елітні бригади їхніх ВДВ і морської піхоти.



«Наші наступальні дії у Глушківському районі Курської області змусили противника відправити певну частину військ для захисту своєї території. Це значно знизило наступальні можливості головного угруповання військ противника на Сумському напрямку», — наголосив головнокомандувач ЗСУ.



Сирський також повідомив, що на Північно-Слобожанському напрямку створено спеціальну групу з питань оборони Сумщини, першочерговими завданнями якої будуть зміцнення укріплень, нарощення системи інженерних та фортифікаційних загороджень.



Окрім цього, на цьому напрямку призначили окремого посадовця, який безпосередньо відповідатиме за підготовку міст і громад Сумщини до оборони та забезпечення ефективності системи інженерних загороджень на імовірних напрямках наступу противника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головнокомандувач Збройних сил Україниповідомив, що цього тижня просування російських військ на прикордонні Сумщини вдалося зупинити.Про це пише Громадське За його словами, лінію бойового зіткнення на цьому напрямку вдалося стабілізувати, а на визначених ділянках українські підрозділи успішно залучають тактику активної оборони та звільняють захоплені території.Сирський також повідомив, що на Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські військові скували близько 50 тисяч особового складу армії рф, зокрема елітні бригади їхніх ВДВ і морської піхоти.«Наші наступальні дії у Глушківському районі Курської області змусили противника відправити певну частину військ для захисту своєї території. Це значно знизило наступальні можливості головного угруповання військ противника на Сумському напрямку», — наголосив головнокомандувач ЗСУ.Сирський також повідомив, що на Північно-Слобожанському напрямку створено спеціальну групу з питань оборони Сумщини, першочерговими завданнями якої будуть зміцнення укріплень, нарощення системи інженерних та фортифікаційних загороджень.Окрім цього, на цьому напрямку призначили окремого посадовця, який безпосередньо відповідатиме за підготовку міст і громад Сумщини до оборони та забезпечення ефективності системи інженерних загороджень на імовірних напрямках наступу противника.

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