Просування російських військ у прикордонні Сумщини зупинили, - Сирський

Просування російських військ у прикордонні Сумщини зупинили, - Сирський
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що цього тижня просування російських військ на прикордонні Сумщини вдалося зупинити.

Про це пише Громадське.

За його словами, лінію бойового зіткнення на цьому напрямку вдалося стабілізувати, а на визначених ділянках українські підрозділи успішно залучають тактику активної оборони та звільняють захоплені території.

Сирський також повідомив, що на Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські військові скували близько 50 тисяч особового складу армії рф, зокрема елітні бригади їхніх ВДВ і морської піхоти.

«Наші наступальні дії у Глушківському районі Курської області змусили противника відправити певну частину військ для захисту своєї території. Це значно знизило наступальні можливості головного угруповання військ противника на Сумському напрямку», — наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Сирський також повідомив, що на Північно-Слобожанському напрямку створено спеціальну групу з питань оборони Сумщини, першочерговими завданнями якої будуть зміцнення укріплень, нарощення системи інженерних та фортифікаційних загороджень.

Окрім цього, на цьому напрямку призначили окремого посадовця, який безпосередньо відповідатиме за підготовку міст і громад Сумщини до оборони та забезпечення ефективності системи інженерних загороджень на імовірних напрямках наступу противника.

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Теги: Росія, війна
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