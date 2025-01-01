На Волині зафіксували нові види тварин





Поява таких видів тварин можлива через зміни клімату, розповів Максим Рудік.



Квак звичайний — це вид чаплі, який активний переважно вночі або в сутінках, через що його ще називають "нічна чапля". Таку назву чапля отримала через те, що видає гугняве "квак" під час польоту. Від інших чапель квак вирізняється короткою шиєю та ногами.



″Це птаха більш південна. Точної відповіді ще не можемо дати, чому він з’явився тут, але припускаю, що квак розширює свій ареал. Для птахів це досить поширено. Так само і бабка — це істота, яка має крила, тому десь відлітає, мігрує", — сказав Максим Рудік.



З його слів, квак звичайний може прижитися на нашій території, адже навіть узимку на Волині спостерігають окремі види чапель — сіру та чепуру велику.



Щодо Тонкочеревця Фонсколомби, то передбачити пристосування цієї бабки на Волині складніше.



″Тут багато залежить від клімату, від води. Річ у тім, що на якійсь водоймі я міг бачити бабку, а потім наступного року була малосніжна зима, мало води, і на тій території вже бабки не було", — пояснив провідний фахівець з екологічної освіти нацпарку.



Тонкочеревець Фонсколомба також є південним видом бабки. Відрізняється блискучими червоними очима та яскравим черевцем у самців.



Довідково: Квак — гніздовий перелітний вид. Зазвичай трапляється у південніших регіонах України, зокрема у дельтах річок або на морському узбережжі. Гніздиться колоніями, часто разом з іншими чаплями.





Тонкочеревець Фонсколомба — бабка. Південний вид, поширений здебільшого у Середземномор'ї, на півдні Європи й в Азії. Самці мають червоне, а самки жовте забарвлення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території Ківерцівського національного природного парку ″Цуманська пуща" уперше виявили квака звичайного та бабку Тонкочеревець Фонсколомбу, які притаманні півдню України. Їх знайшли працівники парку в межах урочища ″Залив", що розташоване поблизу села Журавичі.Поява таких видів тварин можлива через зміни клімату, розповів Суспільному 26 червня провідний фахівець з екологічної освіти нацпаркуКвак звичайний — це вид чаплі, який активний переважно вночі або в сутінках, через що його ще називають "нічна чапля". Таку назву чапля отримала через те, що видає гугняве "квак" під час польоту. Від інших чапель квак вирізняється короткою шиєю та ногами.″Це птаха більш південна. Точної відповіді ще не можемо дати, чому він з’явився тут, але припускаю, що квак розширює свій ареал. Для птахів це досить поширено. Так само і бабка — це істота, яка має крила, тому десь відлітає, мігрує", — сказав Максим Рудік.З його слів, квак звичайний може прижитися на нашій території, адже навіть узимку на Волині спостерігають окремі види чапель — сіру та чепуру велику.Щодо Тонкочеревця Фонсколомби, то передбачити пристосування цієї бабки на Волині складніше.″Тут багато залежить від клімату, від води. Річ у тім, що на якійсь водоймі я міг бачити бабку, а потім наступного року була малосніжна зима, мало води, і на тій території вже бабки не було", — пояснив провідний фахівець з екологічної освіти нацпарку.Тонкочеревець Фонсколомба також є південним видом бабки. Відрізняється блискучими червоними очима та яскравим черевцем у самців.Квак — гніздовий перелітний вид. Зазвичай трапляється у південніших регіонах України, зокрема у дельтах річок або на морському узбережжі. Гніздиться колоніями, часто разом з іншими чаплями.Тонкочеревець Фонсколомба — бабка. Південний вид, поширений здебільшого у Середземномор'ї, на півдні Європи й в Азії. Самці мають червоне, а самки жовте забарвлення.

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