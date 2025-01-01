На Волині зафіксували нові види тварин

На Волині зафіксували нові види тварин
На території Ківерцівського національного природного парку ″Цуманська пуща" уперше виявили квака звичайного та бабку Тонкочеревець Фонсколомбу, які притаманні півдню України. Їх знайшли працівники парку в межах урочища ″Залив", що розташоване поблизу села Журавичі.

Поява таких видів тварин можлива через зміни клімату, розповів Суспільному 26 червня провідний фахівець з екологічної освіти нацпарку Максим Рудік.

Квак звичайний — це вид чаплі, який активний переважно вночі або в сутінках, через що його ще називають "нічна чапля". Таку назву чапля отримала через те, що видає гугняве "квак" під час польоту. Від інших чапель квак вирізняється короткою шиєю та ногами.

″Це птаха більш південна. Точної відповіді ще не можемо дати, чому він з’явився тут, але припускаю, що квак розширює свій ареал. Для птахів це досить поширено. Так само і бабка — це істота, яка має крила, тому десь відлітає, мігрує", — сказав Максим Рудік.

З його слів, квак звичайний може прижитися на нашій території, адже навіть узимку на Волині спостерігають окремі види чапель — сіру та чепуру велику.

Щодо Тонкочеревця Фонсколомби, то передбачити пристосування цієї бабки на Волині складніше.

″Тут багато залежить від клімату, від води. Річ у тім, що на якійсь водоймі я міг бачити бабку, а потім наступного року була малосніжна зима, мало води, і на тій території вже бабки не було", — пояснив провідний фахівець з екологічної освіти нацпарку.

Тонкочеревець Фонсколомба також є південним видом бабки. Відрізняється блискучими червоними очима та яскравим черевцем у самців.
На Волині зафіксували нові види тварин

Довідково: Квак — гніздовий перелітний вид. Зазвичай трапляється у південніших регіонах України, зокрема у дельтах річок або на морському узбережжі. Гніздиться колоніями, часто разом з іншими чаплями.
На Волині зафіксували нові види тварин


Тонкочеревець Фонсколомба — бабка. Південний вид, поширений здебільшого у Середземномор'ї, на півдні Європи й в Азії. Самці мають червоне, а самки жовте забарвлення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, нацпарк, тварини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Трамп може долучитись до мирних переговорів щодо України, якщо приїде путін, - ЗМІ
Сьогодні, 14:38
У Луцьку водій автівки проїхав на червоне світло: його оштрафували. ВІДЕО
Сьогодні, 14:04
На Волині зафіксували нові види тварин
Сьогодні, 13:39
Навчання дорожчає: нові розцінки у двох найбільших волинських університетах
Сьогодні, 13:30
У 41-річного волинянина виявили понад півтори тисячі рослин снотворного маку
Сьогодні, 13:04
Схожі новини
Науковці з п'яти країн досліджували нацпарк на Волині: шукали одного з найрідкісніших птахів Європи Науковці з п'яти країн досліджували нацпарк на Волині: шукали одного з найрідкісніших птахів Європи
13 червня, 10:02
У нацпарку на Волині виявили одного з найгарніших метеликів України: нові локації У нацпарку на Волині виявили одного з найгарніших метеликів України: нові локації
01 травня, 14:02
В нацпарку на Волині зафіксували найменшу пташку в Україні В нацпарку на Волині зафіксували найменшу пташку в Україні
02 квітня, 11:17
У національному парку на Волині почали квітнути дерева У національному парку на Волині почали квітнути дерева
14 лютого, 18:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Трамп може долучитись до мирних переговорів щодо України, якщо приїде путін, - ЗМІ
Сьогодні, 14:38
 0
У Луцьку водій автівки проїхав на червоне світло: його оштрафували. ВІДЕО
Сьогодні, 14:04
 0
На Волині зафіксували нові види тварин
Сьогодні, 13:39
 0
Навчання дорожчає: нові розцінки у двох найбільших волинських університетах
Сьогодні, 13:30
 0
У 41-річного волинянина виявили понад півтори тисячі рослин снотворного маку
Сьогодні, 13:04
 0
Медіа
відео
1/8