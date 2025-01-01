У Луцьку водій автівки проїхав на червоне світло: його оштрафували. ВІДЕО
Сьогодні, 14:04
Учора у Луцьку патрульні притягнули до відповідальності водія автомобіля Audi, який порушив правила, проїхавши на червоне світло.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих.
Проте такі порушення нерідко призводять до тяжких наслідків — травмування або загибелі учасників дорожнього руху.
"Пам’ятайте важливе правило: проїзд на заборонний сигнал світлофора суворо заборонений.
Забороненими сигналами світлофора є:
Червоний, миготливий червоний або два червоні миготливі сигнали;
Жовтий сигнал;
Червоний у поєднанні з жовтим;
Вимкнений сигнал додаткової секції (рух у напрямку стрілки заборонений).
За порушення цієї норми передбачено адміністративну відповідальність відповідно до ч. 2 ст. 122 КУпАП — штраф у розмірі 510 гривень. Однак головна загроза — це можливість фатальних наслідків.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих.
Проте такі порушення нерідко призводять до тяжких наслідків — травмування або загибелі учасників дорожнього руху.
"Пам’ятайте важливе правило: проїзд на заборонний сигнал світлофора суворо заборонений.
Забороненими сигналами світлофора є:
Червоний, миготливий червоний або два червоні миготливі сигнали;
Жовтий сигнал;
Червоний у поєднанні з жовтим;
Вимкнений сигнал додаткової секції (рух у напрямку стрілки заборонений).
За порушення цієї норми передбачено адміністративну відповідальність відповідно до ч. 2 ст. 122 КУпАП — штраф у розмірі 510 гривень. Однак головна загроза — це можливість фатальних наслідків.
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