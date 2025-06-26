Трамп може долучитись до мирних переговорів щодо України, якщо приїде путін, - ЗМІ

Дональд Трамп готовий прибути на потенційні мирні переговори між лідерами України і Росії у Туреччині, якщо глава Кремля владімір путін також погодиться взяти в них участь.



Про це, як пише Реджепа Тайїпа Ердогана.



Ердоган каже, що поговорив з американським президентом на полях саміту НАТО у Гаазі, а також навів слова очільника Білого дому.



"Трамп сказав: "Якщо президент Росії владімір путін приїде до Стамбула або Анкари для пошуку рішення, то я також приїду", – розповів президент Ердоган.



За його словами, Туреччина проведе необхідні контакти і, "з Божою допомогою, реалізуємо цю зустріч якомога швидше".



Як відомо, на саміті 25 червня держави-члени Північноатлантичного альянсу погодилися, що зобов’язання витрачати 5% від ВВП на оборону складатиметься із двох категорій оборонних інвестицій.



Також держави-члени НАТО, включно з США та Угорщиною, погодилися, що допомога Збройним Силам України буде зарахована як частина оборонних витрат.

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