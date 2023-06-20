Найуспішніші та найстаранніші: 230 випускників Луцької громади отримали свідоцтва з відзнаками

Найуспішніші та найстаранніші: 230 випускників Луцької громади отримали свідоцтва з відзнаками
Сьогодні, 26 червня, 230 випускників Луцької громади отримали свідоцтва з відзнаками.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

"Вручив свідоцтва з відзнакою найуспішнішим та найстараннішим випускникам нашої громади. Їх у нас цьогоріч - 230. Пишаюся кожним та кожною з вас! Адже незважаючи на складні умови воєнного часу, ви не зупинялися перед жодними викликами.

Дякую вчителям, які передавали знання, ділилися своєю життєвою мудрістю, віддавали учням частинку своєї душі. Дякую батькам за те, що були наставниками та вірили у своїх дітей", - йдеться в повідомленні.

Мер Луцька подякував випускникам за старання та знання, які їм обов'язково знадобляться у майбутньому.

"Звісно, що шлях до успіху був нелегким, але ви стали гордістю нашої громади. Щиро вітаю з цією заслуженою відзнакою та бажаю, щоб наступні кроки у житті ви робили вже в мирній успішній державі", - наголосив Ігор Поліщук.
Найуспішніші та найстаранніші: 230 випускників Луцької громади отримали свідоцтва з відзнаками
Найуспішніші та найстаранніші: 230 випускників Луцької громади отримали свідоцтва з відзнаками
Найуспішніші та найстаранніші: 230 випускників Луцької громади отримали свідоцтва з відзнаками
Найуспішніші та найстаранніші: 230 випускників Луцької громади отримали свідоцтва з відзнаками
Найуспішніші та найстаранніші: 230 випускників Луцької громади отримали свідоцтва з відзнаками
Найуспішніші та найстаранніші: 230 випускників Луцької громади отримали свідоцтва з відзнаками

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Теги: Луцьк, випускники, свідоцтва
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