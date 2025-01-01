Перенесення автостанції у Луцьку: депутат Разумовський та підприємство спростували чутки. ВІДЕО





У ЗМІ та соціальних мережах почалось жваве обговорення і ця тема обросла чутками про те, що на місці автовокзалу хтось планує зводити новий торгово-розважальний центр або елітну новобудову. Ба більше, з’явились натяки на рейдерське захоплення автовокзалу.



Про це йдеться у





Що говорять представники автостанції?

Директорка приватного акціонерного товариства «Волинське обласне підприємство автобусних станцій» (скорочено ВОПАС) Наталія Гітун каже: не знає, що спонукало депутата до таких заяв і переконана, що це – інформаційний вкид заради моніторингу та аналізу думки лучан.



Вона зазначає, що долю цього підприємства можуть вирішувати тільки його власники – акціонери товариства. Однак зауважує: на сьогодні будь-хто може збудувати автостанцію відповідно до норм ДБН, зареєструватись у відкритому електронному реєстрі й працювати.



"Можливо, вони хочуть ввійти в цей бізнес, і тому зондують ґрунт. Ласкаво просимо, бізнес відкритий! Але вони не можуть закрити діючий бізнес. Тільки ми можемо це зробити, повідомивши владу за три місяці", – каже вона.



Наталія Гітун

За словами директорки, міжнародний автовокзал Луцьк, як і решта автостанцій на Волині, є майном, що належить ВОПАСу на праві приватної власності. А от земля, де вона розташована, надана товариству в користування безстроково.



"Це приватна власність, яка захищена законом, Конституцією, є правоохоронні органи та суди. На нас ніхто не тисне. Я думаю, що це вивчення громадської думки. До нас ніхто не звертався, пропозицій ніяких не було. Не можна змусити забрати чи продати підприємство", – каже пані Наталія.



За її словами, для того, аби продати автостанцію чи будь-яке інше майно ВОПАСу – рішення потрібно винести на збори акціонерів, яких є 47. І лише у разі, якщо понад 50 % акціонерів проголосують ЗА – цей об’єкт може бути продано. Але це лише теоретично, адже акціонери товариства не мають таких намірів. Тож Наталія Гітун запевнила: пропозицій викупити не поступало і натяку на рейдерське захоплення не було.



Що каже депутат та забудовник?

Андрій Разумовський запевняє: журналісти вирвали його слова з контексту і розтиражували в соціальних мережах.



"Може, журналісти хотіли порозважатися… А якісь політичні опоненти, невідомо мені які, використали це як дискредитацію нашої команди. Ми ніякою автостанцією не цікавимося, не збираємося її купувати і не збираємося на її місці нічого будувати", – каже він.



За словами забудовника, він знає що автовокзал Луцьк перебуває у приватній власності, а отже що там буде – вирішувати виключно власникам. Запевняє: самою автостанцією не цікавився і намірів її "віджимати", викуповувати чи забудовувати теж не має.



Андрій Разумовський

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Інформація про недоцільність розташування автовокзалу Луцьк на вулиці Конякіна, яку озвучив в інтерв’ю депутат від партії «ЗА майбутнє» і забудовник Андрій Разумовський , набула чималого розголосу.У ЗМІ та соціальних мережах почалось жваве обговорення і ця тема обросла чутками про те, що на місці автовокзалу хтось планує зводити новий торгово-розважальний центр або елітну новобудову. Ба більше, з’явились натяки на рейдерське захоплення автовокзалу.Про це йдеться у сюжеті видання Інсайдер Медіа. Журналісти вирішили розставити усі крапки над "і". Тож, аби підтвердити чи спростувати цю інформацію, звернулись за коментарями до обох сторін.Директорка приватного акціонерного товариства «Волинське обласне підприємство автобусних станцій» (скорочено ВОПАС)каже: не знає, що спонукало депутата до таких заяв і переконана, що це – інформаційний вкид заради моніторингу та аналізу думки лучан.Вона зазначає, що долю цього підприємства можуть вирішувати тільки його власники – акціонери товариства. Однак зауважує: на сьогодні будь-хто може збудувати автостанцію відповідно до норм ДБН, зареєструватись у відкритому електронному реєстрі й працювати."Можливо, вони хочуть ввійти в цей бізнес, і тому зондують ґрунт. Ласкаво просимо, бізнес відкритий! Але вони не можуть закрити діючий бізнес. Тільки ми можемо це зробити, повідомивши владу за три місяці", – каже вона.За словами директорки, міжнародний автовокзал Луцьк, як і решта автостанцій на Волині, є майном, що належить ВОПАСу на праві приватної власності. А от земля, де вона розташована, надана товариству в користування безстроково."Це приватна власність, яка захищена законом, Конституцією, є правоохоронні органи та суди. На нас ніхто не тисне. Я думаю, що це вивчення громадської думки. До нас ніхто не звертався, пропозицій ніяких не було. Не можна змусити забрати чи продати підприємство", – каже пані Наталія.За її словами, для того, аби продати автостанцію чи будь-яке інше майно ВОПАСу – рішення потрібно винести на збори акціонерів, яких є 47. І лише у разі, якщо понад 50 % акціонерів проголосують ЗА – цей об’єкт може бути продано. Але це лише теоретично, адже акціонери товариства не мають таких намірів. Тож Наталія Гітун запевнила: пропозицій викупити не поступало і натяку на рейдерське захоплення не було.запевняє: журналісти вирвали його слова з контексту і розтиражували в соціальних мережах."Може, журналісти хотіли порозважатися… А якісь політичні опоненти, невідомо мені які, використали це як дискредитацію нашої команди. Ми ніякою автостанцією не цікавимося, не збираємося її купувати і не збираємося на її місці нічого будувати", – каже він.За словами забудовника, він знає що автовокзал Луцьк перебуває у приватній власності, а отже що там буде – вирішувати виключно власникам. Запевняє: самою автостанцією не цікавився і намірів її "віджимати", викуповувати чи забудовувати теж не має.

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