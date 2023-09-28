Іран поставив росії новітні керовані авіабомби

Іран поставив росії новітні керовані авіабомби
Іран вперше поставив росії новітні авіабомби для ударів по Україні.

Про це пише Українська правда з посиланням на Bild.

В Курській області напередодні розбився важкий іранський безпілотник Qods Mohajer-6.

Він ніс на борту новітні іранські керовані авіабомби Qaem-5 ("Каїм-5"). У самому Ірані їх поставили на озброєння тільки 2019 року. Очевидно, дрон мав атакувати Сумську область, але з невідомої причини впав.

Раніше ЗС рф не застосовували високоточні "Каїм-5" в Україні. Як пише видання, їхнє використання свідчить про "новий рівень" військового співробітництва Тегерана і Москви.

Західна розвідка раніше говорила, що має інформацію про домовленість Ірану та росії з передання балістичних ракет, але поки не бачила ознак, що воно вже відбулось.

Міністри закордонних справ "Групи семи" в квітні зажадали від Ірану утриматись від відправлення росії балістичних ракет, попередивши про "нові та значні кроки", які це може за собою тягти.

Рада ЄС погодила розширення санкцій проти Ірану за його підтримку росії у війні проти України та деструктивні дії на Близькому Сході.

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Теги: Україна, росія, війна, Іран
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