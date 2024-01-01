Сили оборони ліквідували ще майже півтори тисячі російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 503800 (+1460),



- танків ‒ 7692 (+21),



- бойових броньованих машин ‒ 14 858 (+40),



- артилерійських систем – 13 029 (+48),



- РСЗВ – 1085 (+1),



- засоби ППО ‒ 815 (+0),



- літаків – 357 (+0),



- гелікоптерів – 326 (+0),



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10482 (+15),



- крилаті ракети ‒ 2221 (+0),



- кораблі/катери ‒ 27 (+0),



- підводні човни – 1 (+0),



- автомобільної техніки та автоцистерн – 17 740 (+46),



- спеціальна техніка ‒ 2122 (+4).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загалом росія вже втратила в Україні близько 503 800 військових.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.- особового складу ‒ близько 503800 (+1460),- танків ‒ 7692 (+21),- бойових броньованих машин ‒ 14 858 (+40),- артилерійських систем – 13 029 (+48),- РСЗВ – 1085 (+1),- засоби ППО ‒ 815 (+0),- літаків – 357 (+0),- гелікоптерів – 326 (+0),- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10482 (+15),- крилаті ракети ‒ 2221 (+0),- кораблі/катери ‒ 27 (+0),- підводні човни – 1 (+0),- автомобільної техніки та автоцистерн – 17 740 (+46),- спеціальна техніка ‒ 2122 (+4).Дані уточнюються.

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