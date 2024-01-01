Сили оборони ліквідували ще майже півтори тисячі російських окупантів

Сили оборони ліквідували ще майже півтори тисячі російських окупантів
Загалом росія вже втратила в Україні близько 503 800 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 503800 (+1460),

- танків ‒ 7692 (+21),

- бойових броньованих машин ‒ 14 858 (+40),

- артилерійських систем – 13 029 (+48),

- РСЗВ – 1085 (+1),

- засоби ППО ‒ 815 (+0),

- літаків – 357 (+0),

- гелікоптерів – 326 (+0),

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10482 (+15),

- крилаті ракети ‒ 2221 (+0),

- кораблі/катери ‒ 27 (+0),

- підводні човни – 1 (+0),

- автомобільної техніки та автоцистерн – 17 740 (+46),

- спеціальна техніка ‒ 2122 (+4).

Дані уточнюються.

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Теги: Україна, росія, війна
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