Сили оборони ліквідували ще майже півтори тисячі російських окупантів
Сьогодні, 09:20
Загалом росія вже втратила в Україні близько 503 800 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 503800 (+1460),
- танків ‒ 7692 (+21),
- бойових броньованих машин ‒ 14 858 (+40),
- артилерійських систем – 13 029 (+48),
- РСЗВ – 1085 (+1),
- засоби ППО ‒ 815 (+0),
- літаків – 357 (+0),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10482 (+15),
- крилаті ракети ‒ 2221 (+0),
- кораблі/катери ‒ 27 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17 740 (+46),
- спеціальна техніка ‒ 2122 (+4).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 503800 (+1460),
- танків ‒ 7692 (+21),
- бойових броньованих машин ‒ 14 858 (+40),
- артилерійських систем – 13 029 (+48),
- РСЗВ – 1085 (+1),
- засоби ППО ‒ 815 (+0),
- літаків – 357 (+0),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10482 (+15),
- крилаті ракети ‒ 2221 (+0),
- кораблі/катери ‒ 27 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17 740 (+46),
- спеціальна техніка ‒ 2122 (+4).
Дані уточнюються.
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