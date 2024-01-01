Уночі захисники збили російські ударні дрони в трьох областях





Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.



Запуск був з російської території – із району Приморсько-Ахтарськ.



Захисники збили всі три БпЛА.



Ворожі безпілотники було збито підрозділами Повітряних Сил у Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях", – сказав він.



Також протягом доби противник завдав по території України двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет та 43 авіаційних ударів із застосуванням 50 КАБів, застосував 418 дронів-камікадзе.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цієї ночі росія атакувала українців трьома ударними БпЛА типу Shahed-131/136.Про це повідомив командувач Повітряних силЗапуск був з російської території – із району Приморсько-Ахтарськ.Захисники збили всі три БпЛА.Ворожі безпілотники було збито підрозділами Повітряних Сил у Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях", – сказав він.Також протягом доби противник завдав по території України двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет та 43 авіаційних ударів із застосуванням 50 КАБів, застосував 418 дронів-камікадзе.

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