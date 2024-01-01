Уночі захисники збили російські ударні дрони в трьох областях

Уночі захисники збили російські ударні дрони в трьох областях
Цієї ночі росія атакувала українців трьома ударними БпЛА типу Shahed-131/136.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Запуск був з російської території – із району Приморсько-Ахтарськ.

Захисники збили всі три БпЛА.

Ворожі безпілотники було збито підрозділами Повітряних Сил у Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях", – сказав він.

Також протягом доби противник завдав по території України двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет та 43 авіаційних ударів із застосуванням 50 КАБів, застосував 418 дронів-камікадзе.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сили оборони ліквідували ще майже півтори тисячі російських окупантів
Сьогодні, 09:20
Уночі захисники збили російські ударні дрони в трьох областях
Сьогодні, 09:00
22-річна волинянка підписала контракт і стала «мисливицею на орків». ФОТО
Сьогодні, 08:25
Водинадцяте на лаву підсудних: волинянин пограбув чоловіка на інвалідному візку
Сьогодні, 07:32
«Думав, як дотриматись обіцянки дружині», – воїн з Луцька, який пролежав під завалами 17 годин. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
Схожі новини
Сили оборони ліквідували ще майже півтори тисячі російських окупантів Сили оборони ліквідували ще майже півтори тисячі російських окупантів
Сьогодні, 09:20
Прорив ворога на Харківщині: ДБР пояснило, що і як розслідує Прорив ворога на Харківщині: ДБР пояснило, що і як розслідує
27 травень, 16:50
Після важкого поранення помер Герой з Волині Олександр Морар Після важкого поранення помер Герой з Волині Олександр Морар
27 травень, 15:49
Іспанія відправить Україні ракети Patriot і танки Leopard Іспанія відправить Україні ракети Patriot і танки Leopard
27 травень, 11:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сили оборони ліквідували ще майже півтори тисячі російських окупантів
Сьогодні, 09:20
 0
Уночі захисники збили російські ударні дрони в трьох областях
Сьогодні, 09:00
 0
22-річна волинянка підписала контракт і стала «мисливицею на орків». ФОТО
Сьогодні, 08:25
 0
Водинадцяте на лаву підсудних: волинянин пограбув чоловіка на інвалідному візку
Сьогодні, 07:32
 0
«Думав, як дотриматись обіцянки дружині», – воїн з Луцька, який пролежав під завалами 17 годин. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
 0
Медіа
відео
1/8