Уночі захисники збили російські ударні дрони в трьох областях
Сьогодні, 09:00
Цієї ночі росія атакувала українців трьома ударними БпЛА типу Shahed-131/136.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Запуск був з російської території – із району Приморсько-Ахтарськ.
Захисники збили всі три БпЛА.
Ворожі безпілотники було збито підрозділами Повітряних Сил у Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях", – сказав він.
Також протягом доби противник завдав по території України двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет та 43 авіаційних ударів із застосуванням 50 КАБів, застосував 418 дронів-камікадзе.
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Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Запуск був з російської території – із району Приморсько-Ахтарськ.
Захисники збили всі три БпЛА.
Ворожі безпілотники було збито підрозділами Повітряних Сил у Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях", – сказав він.
Також протягом доби противник завдав по території України двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет та 43 авіаційних ударів із застосуванням 50 КАБів, застосував 418 дронів-камікадзе.
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