Водинадцяте на лаву підсудних: волинянин пограбув чоловіка на інвалідному візку
Сьогодні, 07:32
У Ковелі десять разів судимий 45-річний волинянин силою відібрав гаманець у 49-річного чоловіка з інвалідністю, який перебував у кріслі колісному.
При цьому він ударив потерпілого в обличчя, - повідомляє Волинська обласна прокуратура.
Це сталося удень 01 квітня 2024 року на вулиці Сагайдачного.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення волинянином грабежу в умовах воєнного стану (ч.4 ст. 186 КК України).
Обвинувачений перебуває під вартою.
Згідно із санкцією ч.4 ст. 186 КК України за грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.
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При цьому він ударив потерпілого в обличчя, - повідомляє Волинська обласна прокуратура.
Це сталося удень 01 квітня 2024 року на вулиці Сагайдачного.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення волинянином грабежу в умовах воєнного стану (ч.4 ст. 186 КК України).
Обвинувачений перебуває під вартою.
Згідно із санкцією ч.4 ст. 186 КК України за грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.
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