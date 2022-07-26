Водинадцяте на лаву підсудних: волинянин пограбув чоловіка на інвалідному візку

У Ковелі десять разів судимий 45-річний волинянин силою відібрав гаманець у 49-річного чоловіка з інвалідністю, який перебував у кріслі колісному.При цьому він ударив потерпілого в обличчя, - повідомляє Волинська обласна прокуратура.Це сталося удень 01 квітня 2024 року на вулиці Сагайдачного.Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення волинянином грабежу в умовах воєнного стану (ч.4 ст. 186 КК України).Обвинувачений перебуває під вартою.Згідно із санкцією ч.4 ст. 186 КК України за грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.