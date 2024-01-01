Німеччина виділить 60 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні
Сьогодні, 03:41
Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) повідомила про плани Німеччини виділити ще 60 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні.
Відповідну заяву глава німецького зовнішньополітичного відомства зробила в понеділок, 27 травня, на зустрічі зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі, повідомляє DW.
За словами Бербок, ця гуманітарна допомога призначена саме для мешканців східних регіонів України, де нині часто бракує найнеобхіднішого.
Німецька урядовиця наголосила, що уряд ФРН працює з міжнародними гравцями, щоб доставити туди гуманітарну допомогу.
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Відповідну заяву глава німецького зовнішньополітичного відомства зробила в понеділок, 27 травня, на зустрічі зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі, повідомляє DW.
За словами Бербок, ця гуманітарна допомога призначена саме для мешканців східних регіонів України, де нині часто бракує найнеобхіднішого.
Німецька урядовиця наголосила, що уряд ФРН працює з міжнародними гравцями, щоб доставити туди гуманітарну допомогу.
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