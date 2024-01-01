Німеччина виділить 60 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні

Німеччина виділить 60 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні
Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) повідомила про плани Німеччини виділити ще 60 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні.

Відповідну заяву глава німецького зовнішньополітичного відомства зробила в понеділок, 27 травня, на зустрічі зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі, повідомляє DW.

За словами Бербок, ця гуманітарна допомога призначена саме для мешканців східних регіонів України, де нині часто бракує найнеобхіднішого.

Німецька урядовиця наголосила, що уряд ФРН працює з міжнародними гравцями, щоб доставити туди гуманітарну допомогу.

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Теги: війна, допомога, Німеччина, Україна, гроші
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