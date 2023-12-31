Тенісист з Волині переміг на рейтинговому всеукраїнському турнірі
Сьогодні, 02:17
Волинянин Ярослав Божко став переможцем тенісного турніру в Києві.
Тенісист вперше в історії Нововолинська переміг на рейтинговому турнірі «Tennis Park Cup» - змаганнях Федерації тенісу України серед спортсменів до 18 років, - повідомляє Нововолинськ Спорт.
Участь у турнірі взяли 26 учасників з різних куточків країни, серед них - вихованець тенісної школи «Челендж» з Нововолинська.
До фіналу Ярослав Божко здолав суперників з Києва, Харкова, Львова. А у фіналі переміг у двох сетах фаворита турніру Ніколаєнка Нікоса з Харкова, який був першим сіяним на турнірі. Нововолинець обіграв харківʼянина з рахунком 6/4 6/3.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Тенісист вперше в історії Нововолинська переміг на рейтинговому турнірі «Tennis Park Cup» - змаганнях Федерації тенісу України серед спортсменів до 18 років, - повідомляє Нововолинськ Спорт.
Участь у турнірі взяли 26 учасників з різних куточків країни, серед них - вихованець тенісної школи «Челендж» з Нововолинська.
До фіналу Ярослав Божко здолав суперників з Києва, Харкова, Львова. А у фіналі переміг у двох сетах фаворита турніру Ніколаєнка Нікоса з Харкова, який був першим сіяним на турнірі. Нововолинець обіграв харківʼянина з рахунком 6/4 6/3.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Тенісист з Волині переміг на рейтинговому всеукраїнському турнірі
Сьогодні, 02:17
28 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Запоріжжі загинув воїн з Волині Віталій Собчук
27 травень, 23:19
У Луцьку восьмирічна дівчинка продає півонії, щоб зібрати на дрон для тата-військового. ВІДЕО
27 травень, 22:38