Тенісист з Волині переміг на рейтинговому всеукраїнському турнірі

Волинянинстав переможцем тенісного турніру в Києві.Тенісист вперше в історії Нововолинська переміг на рейтинговому турнірі «Tennis Park Cup» - змаганнях Федерації тенісу України серед спортсменів до 18 років, - повідомляє Нововолинськ Спорт.Участь у турнірі взяли 26 учасників з різних куточків країни, серед них - вихованець тенісної школи «Челендж» з Нововолинська.До фіналу Ярослав Божко здолав суперників з Києва, Харкова, Львова. А у фіналі переміг у двох сетах фаворита турніру Ніколаєнка Нікоса з Харкова, який був першим сіяним на турнірі. Нововолинець обіграв харківʼянина з рахунком 6/4 6/3.