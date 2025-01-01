Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси

Житло

Місцеві делікатеси

Цього року піку сезону на Світязі ще не було — погода поки що не балує теплом.Але попри прохолоду, туристичний бізнес на повну готовий зустрічати відпочивальників – відкрилися торгові точки та заклади громадського харчування; місцеві жінки носять пляжем свіжі пончики; господарі охоче здають житло; ожив і рибний ринок.дізнавався, скільки цьогоріч коштує відпочинок на Світязі, і в яку ціну туристам обійдеться житло та місцеві делікатеси.Вибір житла на Світязі у 2025 році залишається доволі різноманітним. Тут є як готелі з усіма зручностями, так і садиби для відпочивальників — від скромних до комфортних, і відповідно з різною вартістю. Окрім цього, багато місцевих жителів здають окремі кімнати у своїх оселях – прості, але затишні варіанти для тих, хто шукає бюджетний відпочинок. А для великих компаній існує можливість оренди окремих будиночків.Щодо цін: номер у готелі вищого класу для двох осіб обійдеться щонайменше у 2 500 гривень за добу. У приватних садибах ціна стартує від 1 500 гривень. Найдоступніший варіант — кімнати в приватних будинках місцевих, які можна орендувати за суму до 1 000 гривень. За окремий котедж для компанії доведеться заплатити від 4 000 гривень на добу.Відпочинок на Світязі важко уявити без пончиків. Місцеві господині роблять їх за особливими рецептами з різноманітними начинками: маком, чорницею, ожиною, малиною, шоколадом, згущеним молоком.Цьогоріч вартість смаколика становить 50 гривень за штуку. Біляші та смажені пиріжки з сосискою обійдуться дорожче — близько 70 гривень за один.Ще один знаний делікатес Шацьких озер — риба. На місцевому ринку вона найрізноманітніша: в’ялена, копчена, печена. Рибу продають, зазвичай, не кілограмами, а поштучно. Ціни варіюються залежно від виду, способу приготування і розміру рибини.Найпопулярніша — копчена. Цього сезону копчений вугор обійдеться 1900 грн/кг, сом — 700 грн/кг, окуні, сомики, лящ — 600 грн/кг, товстолоб, залежно від частини риби, стане у 300-600 грн/кг, щука вийде 200-350 грн/шт, а судак — приблизно 350 грн/шт.Дрібна та хрустка рибка з печі вартує близько 1000 грн/кг. А також є чимало видів в’яленої (сушеної) риби. Наприклад, в’язка бичків цьогоріч стане у 100-150 грн..Ще одним смаколиком, якого так хочеться під час відпочинку є раки. Ціна на них стартує від 1300 грн/кг за дрібні раки, 1800 грн/кг за середні, виключно великі обійдуться у близько 2400 грн/кг, а гігантські королівські – стануть у близько 2600 грн/кг.