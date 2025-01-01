Обстріл Луцька: збитки довкіллю становлять понад 700 мільйонів

ракетно-дронового удару по Луцьку 6 червня, становлять понад 700 мільйонів гривень.



Про це у фейсбуці повідомляє Держекоінспекція у Волинській області.



Екологи в рамках кримінальних проваджень оглянули місця заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок ракетного удару по місту 6 червня 2025 року.



«За результатами проведених обстежень спеціалістами розраховано розмір шкоди, зумовленої засміченням земельних ресурсів відходами руйнувань, що становить понад 700 мільйонів гривень, а також розмір шкоди, зумовленої неорганізованими викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря - близько 700 тисяч гривень», - зазначили в екоінспекції.



Матеріали передано до правоохоронних органів.



Загальна сума завданих збитків довкіллю внаслідок збройної агресії на території Волинської області становить близько 1,4 мільярда гривень



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збитки довкіллю, заподіяні внаслідок російського, становлять понад 700 мільйонів гривень.Про це у фейсбуці повідомляє Держекоінспекція у Волинській області.Екологи в рамках кримінальних проваджень оглянули місця заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок ракетного удару по місту 6 червня 2025 року.«За результатами проведених обстежень спеціалістами розраховано розмір шкоди, зумовленої засміченням земельних ресурсів відходами руйнувань, що становить понад 700 мільйонів гривень, а також розмір шкоди, зумовленої неорганізованими викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря - близько 700 тисяч гривень», - зазначили в екоінспекції.Матеріали передано до правоохоронних органів.Загальна сума завданих збитків довкіллю внаслідок збройної агресії на території Волинської області становить близько 1,4 мільярда гривень

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