Обстріл Луцька: збитки довкіллю становлять понад 700 мільйонів

Обстріл Луцька: збитки довкіллю становлять понад 700 мільйонів
Збитки довкіллю, заподіяні внаслідок російського ракетно-дронового удару по Луцьку 6 червня, становлять понад 700 мільйонів гривень.

Про це у фейсбуці повідомляє Держекоінспекція у Волинській області.

Екологи в рамках кримінальних проваджень оглянули місця заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок ракетного удару по місту 6 червня 2025 року.

«За результатами проведених обстежень спеціалістами розраховано розмір шкоди, зумовленої засміченням земельних ресурсів відходами руйнувань, що становить понад 700 мільйонів гривень, а також розмір шкоди, зумовленої неорганізованими викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря - близько 700 тисяч гривень», - зазначили в екоінспекції.

Матеріали передано до правоохоронних органів.

Загальна сума завданих збитків довкіллю внаслідок збройної агресії на території Волинської області становить близько 1,4 мільярда гривень

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Теги: обстріл, Луцьк
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