Потворність «руского міра»: волинські воїни показали руїни колись квітучого Торецька

зруйнованого Торецька, колись квітучого шахтарського міста.



Про це у фейсбуці повідомляє волинська 100-та окрема механізована бригада.



«Міста, де лунав дитячий сміх, працювали підприємства, навчальні заклади – вирувало щасливе і безтурботне життя… І так тривало до того часу, поки на український Торецьк не посунув брудний «сапог» окупанта-ординця», - йдеться у коментарі до відео.



Відео відзнято 25-26 червня 2025 року дронарями 1 механізованого батальйону 100 омбр.





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