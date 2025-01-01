Потворність «руского міра»: волинські воїни показали руїни колись квітучого Торецька
Сьогодні, 12:19
Вся потворність «*уzzкого мира» – в кадрах ущент зруйнованого Торецька, колись квітучого шахтарського міста.
Про це у фейсбуці повідомляє волинська 100-та окрема механізована бригада.
«Міста, де лунав дитячий сміх, працювали підприємства, навчальні заклади – вирувало щасливе і безтурботне життя… І так тривало до того часу, поки на український Торецьк не посунув брудний «сапог» окупанта-ординця», - йдеться у коментарі до відео.
Відео відзнято 25-26 червня 2025 року дронарями 1 механізованого батальйону 100 омбр.
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Про це у фейсбуці повідомляє волинська 100-та окрема механізована бригада.
«Міста, де лунав дитячий сміх, працювали підприємства, навчальні заклади – вирувало щасливе і безтурботне життя… І так тривало до того часу, поки на український Торецьк не посунув брудний «сапог» окупанта-ординця», - йдеться у коментарі до відео.
Відео відзнято 25-26 червня 2025 року дронарями 1 механізованого батальйону 100 омбр.
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