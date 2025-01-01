Потворність «руского міра»: волинські воїни показали руїни колись квітучого Торецька

Потворність «руского міра»: волинські воїни показали руїни колись квітучого Торецька
Вся потворність «*уzzкого мира» – в кадрах ущент зруйнованого Торецька, колись квітучого шахтарського міста.

Про це у фейсбуці повідомляє волинська 100-та окрема механізована бригада.

«Міста, де лунав дитячий сміх, працювали підприємства, навчальні заклади – вирувало щасливе і безтурботне життя… І так тривало до того часу, поки на український Торецьк не посунув брудний «сапог» окупанта-ординця», - йдеться у коментарі до відео.

Відео відзнято 25-26 червня 2025 року дронарями 1 механізованого батальйону 100 омбр.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині почали встановлювати гігантські вітряки. ФОТО
Сьогодні, 13:00
Обстріл Луцька: збитки довкіллю становлять понад 700 мільйонів
Сьогодні, 12:45
Потворність «руского міра»: волинські воїни показали руїни колись квітучого Торецька
Сьогодні, 12:19
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Сьогодні, 12:00
У ліцеї на Волині скорочують кількість перших класів
Сьогодні, 11:47
Схожі новини
Сталевий воїн «Сталевої Сотки»: «Розвідка» із волинської бригади Сталевий воїн «Сталевої Сотки»: «Розвідка» із волинської бригади
25 червня, 09:31
49 днів пекла: фільм про воїна волинської бригади на позиціях 49 днів пекла: фільм про воїна волинської бригади на позиціях
23 червня, 11:35
Воїни «Сталевої Сотки»: логісти волинської бригади Воїни «Сталевої Сотки»: логісти волинської бригади
19 червня, 10:02
«Вартові неба»: воїни волинської бригади, які знищують ворожі «пташки» «Вартові неба»: воїни волинської бригади, які знищують ворожі «пташки»
17 червня, 11:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хибний виклик про крадіжку: на Волині патрульні винесли постанову на заявницю
Сьогодні, 13:42
 0
Місто Самар на Дніпропетровщині обстріляли російські ракети: є загиблі
Сьогодні, 13:07
 0
На Волині почали встановлювати гігантські вітряки. ФОТО
Сьогодні, 13:00
 0
Обстріл Луцька: збитки довкіллю становлять понад 700 мільйонів
Сьогодні, 12:45
 0
Потворність «руского міра»: волинські воїни показали руїни колись квітучого Торецька
Сьогодні, 12:19
 0
Медіа
відео
1/8