На Волині почали встановлювати гігантські вітряки. ФОТО





Про це на своїй Іван Рудницький. Він побував на місці в рамках робочої поїздки.



Будує вітрову електростанцію на 25 вітряків компанія Onur Group на замовлення холдингу ОККО Group. Загальна потужність вітропарку становитиме 147,3 МВт. Територіально протяжність площі від крайнього до крайнього вітряка становитиме орієнтовно 20 км.



"Розвиток альтернативної енергетики, зокрема вітрових електростанцій, має вагоме значення для нашої держави. Адже це сприятиме енергетичній незалежності регіону, новим робочим місцям для громади, та інвестиціям, які є джерелом надходжень до місцевих бюджетів. Зрештою зелена трансформація відповідає європейському курсу України, оскільки ВЕС не виробляють шкідливих викидів", – зазначив у дописі керівник облдержадміністрації.





Також, цього дня Іван Рудницький побував на підприємстві «Кроноспан УА» у Нововолинську, яке активно працює над використанням альтернативних джерел енергії та прагне до безвідходної економік.



Загалом у Європі компанія має 50 виробничих потужностей. Основна продукція — деревно-стружкові плити (ДСП), які використовуються у виробництві меблів, будівництві та інших галузях. Окрім цього, продають ламіновану підлогу та інші товари, які виробляються у групі компаній та доставляються з інших заводів. Власної мережі магазинів не мають, тож працюють з великими мережами збуту типу «Епіцентр».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Іваничівщині стартувало будівництво великої вітрової електростанції — це один із наймасштабніших проєктів "зеленої" енергетики в регіоні.Про це на своїй сторінці фейсбуці повідомив голова Волинської ОВА. Він побував на місці в рамках робочої поїздки.Будує вітрову електростанцію на 25 вітряків компанія Onur Group на замовлення холдингу ОККО Group. Загальна потужність вітропарку становитиме 147,3 МВт. Територіально протяжність площі від крайнього до крайнього вітряка становитиме орієнтовно 20 км."Розвиток альтернативної енергетики, зокрема вітрових електростанцій, має вагоме значення для нашої держави. Адже це сприятиме енергетичній незалежності регіону, новим робочим місцям для громади, та інвестиціям, які є джерелом надходжень до місцевих бюджетів. Зрештою зелена трансформація відповідає європейському курсу України, оскільки ВЕС не виробляють шкідливих викидів", – зазначив у дописі керівник облдержадміністрації.Також, цього дня Іван Рудницький побував на підприємстві «Кроноспан УА» у Нововолинську, яке активно працює над використанням альтернативних джерел енергії та прагне до безвідходної економік.Загалом у Європі компанія має 50 виробничих потужностей. Основна продукція — деревно-стружкові плити (ДСП), які використовуються у виробництві меблів, будівництві та інших галузях. Окрім цього, продають ламіновану підлогу та інші товари, які виробляються у групі компаній та доставляються з інших заводів. Власної мережі магазинів не мають, тож працюють з великими мережами збуту типу «Епіцентр».

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