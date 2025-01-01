Місто Самар на Дніпропетровщині обстріляли російські ракети: є загиблі
Сьогодні, 13:07
Російські війська атакували місто Самар у Дніпропетровській області. Там почалася пожежа, а також відомо про загиблих.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, пише Громадське.
Крім загиблих, є люди, що зазнали поранень унаслідок російського удару. Станом на 12:27 відомо про трьох загиблих та 14 поранених.
Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль у напрямку на Дніпро, а в ОВА повідомляли про звуки вибухів.
Згодом у мережі також з’явилися відео, на яких чути вибухи в Самарі.
Кілька днів тому Самар уже був під ударом російських ракет. Тоді в місті загинуло двоє людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, пише Громадське.
Крім загиблих, є люди, що зазнали поранень унаслідок російського удару. Станом на 12:27 відомо про трьох загиблих та 14 поранених.
Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль у напрямку на Дніпро, а в ОВА повідомляли про звуки вибухів.
Згодом у мережі також з’явилися відео, на яких чути вибухи в Самарі.
Кілька днів тому Самар уже був під ударом російських ракет. Тоді в місті загинуло двоє людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Місто Самар на Дніпропетровщині обстріляли російські ракети: є загиблі
Сьогодні, 13:07
На Волині почали встановлювати гігантські вітряки. ФОТО
Сьогодні, 13:00
Обстріл Луцька: збитки довкіллю становлять понад 700 мільйонів
Сьогодні, 12:45
Потворність «руского міра»: волинські воїни показали руїни колись квітучого Торецька
Сьогодні, 12:19