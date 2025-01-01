Місто Самар на Дніпропетровщині обстріляли російські ракети: є загиблі

Місто Самар на Дніпропетровщині обстріляли російські ракети: є загиблі
Російські війська атакували місто Самар у Дніпропетровській області. Там почалася пожежа, а також відомо про загиблих.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, пише Громадське.

Крім загиблих, є люди, що зазнали поранень унаслідок російського удару. Станом на 12:27 відомо про трьох загиблих та 14 поранених.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль у напрямку на Дніпро, а в ОВА повідомляли про звуки вибухів.

Згодом у мережі також з’явилися відео, на яких чути вибухи в Самарі.

Кілька днів тому Самар уже був під ударом російських ракет. Тоді в місті загинуло двоє людей.

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Теги: Росія, війна
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