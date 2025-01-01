Місто Самар на Дніпропетровщині обстріляли російські ракети: є загиблі





Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, пише



Крім загиблих, є люди, що зазнали поранень унаслідок російського удару. Станом на 12:27 відомо про трьох загиблих та 14 поранених.



Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль у напрямку на Дніпро, а в ОВА повідомляли про звуки вибухів.



Згодом у мережі також з’явилися відео, на яких чути вибухи в Самарі.



Кілька днів тому Самар уже був під ударом російських ракет. Тоді в місті загинуло двоє людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська атакували місто Самар у Дніпропетровській області. Там почалася пожежа, а також відомо про загиблих.Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, пише Громадське Крім загиблих, є люди, що зазнали поранень унаслідок російського удару. Станом на 12:27 відомо про трьох загиблих та 14 поранених.Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль у напрямку на Дніпро, а в ОВА повідомляли про звуки вибухів.Згодом у мережі також з’явилися відео, на яких чути вибухи в Самарі.Кілька днів тому Самар уже був під ударом російських ракет. Тоді в місті загинуло двоє людей.

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