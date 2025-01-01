Хибний виклик про крадіжку: на Волині патрульні винесли постанову на заявницю
Сьогодні, 13:42
На Волині черговий хибний виклик завершився постановою від патрульних.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Днями на лінію 102 надійшло повідомлення про крадіжку. Заявниця повідомила, що в неї вкрали планшет з автомобіля. Під час перевірки камер відеоспостереження патрульні з’ясували, що пристрій не викрадали — заявниця забула його на машині, і планшет впав у траву, коли жінка розпочала рух. Поліцейські знайшли та повернули ґаджет власниці.
На громадянку інспектори винесли постанову за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП.
У патрульній поліції нагадують, що за хибний виклик передбачений штраф у розмірі від 850 до 3400 гривень.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Днями на лінію 102 надійшло повідомлення про крадіжку. Заявниця повідомила, що в неї вкрали планшет з автомобіля. Під час перевірки камер відеоспостереження патрульні з’ясували, що пристрій не викрадали — заявниця забула його на машині, і планшет впав у траву, коли жінка розпочала рух. Поліцейські знайшли та повернули ґаджет власниці.
На громадянку інспектори винесли постанову за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП.
У патрульній поліції нагадують, що за хибний виклик передбачений штраф у розмірі від 850 до 3400 гривень.
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