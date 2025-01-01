Хибний виклик про крадіжку: на Волині патрульні винесли постанову на заявницю

На Волині черговий хибний виклик завершився постановою від патрульних.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Днями на лінію 102 надійшло повідомлення про крадіжку. Заявниця повідомила, що в неї вкрали планшет з автомобіля. Під час перевірки камер відеоспостереження патрульні з’ясували, що пристрій не викрадали — заявниця забула його на машині, і планшет впав у траву, коли жінка розпочала рух. Поліцейські знайшли та повернули ґаджет власниці.На громадянку інспектори винесли постанову за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП.У патрульній поліції нагадують, що за хибний виклик передбачений штраф у розмірі від 850 до 3400 гривень.