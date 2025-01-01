У Луцьку попрощалися з Героєм Миколою Кінахом

Миколою Кінахом.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Сьогодні, 27 червня, жителі нашої громади попрощалися із захисником України Миколою Кінахом. Чин похорону відбувся у Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку.



Кінах Микола Михайлович (22.05.1980 року народження) загинув 22 червня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області.



До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучилися Луцький міський голова Ігор Поліщук та заступник голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт.



Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька громада попрощалася із захисником УкраїниПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Сьогодні, 27 червня, жителі нашої громади попрощалися із захисником України Миколою Кінахом. Чин похорону відбувся у Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку.Кінах Микола Михайлович (22.05.1980 року народження) загинув 22 червня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області.До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучилися Луцький міський голова Ігор Поліщук та заступник голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт.Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

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