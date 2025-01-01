На Донеччині загинув Герой з Волині Віктор Дорощук
Сьогодні, 14:40
Знову непоправна втрата у Ковельській громаді.
"З глибоким сумом повідомляємо про загибель солдата Віктора Андрійовича Дорощука (02.06.1976 р.н.), гранатометника 1-го аеромобільного відділення аеромобільного батальйону військової частини А0224. Його життя обірвалося 19 липня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі села Парасковіївка Покровського району на Донеччині", - зазначають у громаді.
Прощання з воїном відбудеться у суботу, 28 червня, за наступним порядком:
11.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
13.00 – служба в храмі Покрови Пресвятої Богородиці с. Заріччя.
Поховають Захисника на кладовищі с. Тойкут.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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"З глибоким сумом повідомляємо про загибель солдата Віктора Андрійовича Дорощука (02.06.1976 р.н.), гранатометника 1-го аеромобільного відділення аеромобільного батальйону військової частини А0224. Його життя обірвалося 19 липня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі села Парасковіївка Покровського району на Донеччині", - зазначають у громаді.
Прощання з воїном відбудеться у суботу, 28 червня, за наступним порядком:
11.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
13.00 – служба в храмі Покрови Пресвятої Богородиці с. Заріччя.
Поховають Захисника на кладовищі с. Тойкут.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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