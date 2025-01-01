На Донеччині загинув Герой з Волині Віктор Дорощук





"З глибоким сумом повідомляємо про загибель солдата Віктора Андрійовича Дорощука (02.06.1976 р.н.), гранатометника 1-го аеромобільного відділення аеромобільного батальйону військової частини А0224. Його життя обірвалося 19 липня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі села Парасковіївка Покровського району на Донеччині", - зазначають у громаді.



Прощання з воїном відбудеться у суботу, 28 червня, за наступним порядком:



11.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.



13.00 – служба в храмі Покрови Пресвятої Богородиці с. Заріччя.



Поховають Захисника на кладовищі с. Тойкут.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Знову непоправна втрата у Ковельській громаді "З глибоким сумом повідомляємо про загибель солдата(02.06.1976 р.н.), гранатометника 1-го аеромобільного відділення аеромобільного батальйону військової частини А0224. Його життя обірвалося 19 липня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі села Парасковіївка Покровського району на Донеччині", - зазначають у громаді.Прощання з воїном відбудеться у суботу, 28 червня, за наступним порядком:11.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.13.00 – служба в храмі Покрови Пресвятої Богородиці с. Заріччя.Поховають Захисника на кладовищі с. Тойкут.

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