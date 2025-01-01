На Донеччині загинув Герой з Волині Віктор Дорощук

На Донеччині загинув Герой з Волині Віктор Дорощук
Знову непоправна втрата у Ковельській громаді.

"З глибоким сумом повідомляємо про загибель солдата Віктора Андрійовича Дорощука (02.06.1976 р.н.), гранатометника 1-го аеромобільного відділення аеромобільного батальйону військової частини А0224. Його життя обірвалося 19 липня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі села Парасковіївка Покровського району на Донеччині", - зазначають у громаді.

Прощання з воїном відбудеться у суботу, 28 червня, за наступним порядком:

11.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.

13.00 – служба в храмі Покрови Пресвятої Богородиці с. Заріччя.

Поховають Захисника на кладовищі с. Тойкут.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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