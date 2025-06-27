Сирський заявив про зачистку Покровського напрямку від диверсійно-штурмових груп рф

Олександр Сирський заявив про знешкодження російських диверсійно-штурмових груп, які намагались просунутись на Покровському напрямку протягом двох тижнів, наразі ситуація під контролем.



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"​​Присвятив день робочій поїздці на Покровський напрямок, який залишається найгарячішим на всій 1200-кілометровій протяжності фронту російсько-української війни. Щодня тут відбувається не менш як пів сотні бойових зіткнень. Саме на цьому напрямку росіяни створювали найбільш чисельне угруповання – близько 111 тисяч особового складу", - йдеться в повідомленні.



Головнокомандувач зазначив, що росіяни не полишають спроб пробитися до адміністративної межі Донеччини не лише для досягнення якихось оперативних результатів, а насамперед із демонстраційною метою.



"Особливо активно диверсійно-штурмові групи росіян накочувалися тут два тижні тому. Але всі вони були знищені чи знешкоджені, а рештки – відкинуті далі від адмінмежі. Ситуація під контролем", - повідомив Сирський.



Також він провів наради у підрозділах Збройних сил та Національної гвардії, вивчив оперативну обстановку, з’ясував всі проблемні моменти та віддав розпорядження, необхідні для ефективного виконання оборонних задач.



За даними Генштабу, за минулу добу на Покровському напрямку захисники зупинили 56 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Малинівка, Шевченко Перше, Мирне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новомиколаївка, Котлярівка, Мирноград, Новосергіївка, Удачне, Олексіївка, Новоукраїнка, Котлине, Муравка, Зелений Кут та в бік Володимирівки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головнокомандувач ЗСУзаявив про знешкодження російських диверсійно-штурмових груп, які намагались просунутись на Покровському напрямку протягом двох тижнів, наразі ситуація під контролем.Про це пише Українська правда "​​Присвятив день робочій поїздці на Покровський напрямок, який залишається найгарячішим на всій 1200-кілометровій протяжності фронту російсько-української війни. Щодня тут відбувається не менш як пів сотні бойових зіткнень. Саме на цьому напрямку росіяни створювали найбільш чисельне угруповання – близько 111 тисяч особового складу", - йдеться в повідомленні.Головнокомандувач зазначив, що росіяни не полишають спроб пробитися до адміністративної межі Донеччини не лише для досягнення якихось оперативних результатів, а насамперед із демонстраційною метою."Особливо активно диверсійно-штурмові групи росіян накочувалися тут два тижні тому. Але всі вони були знищені чи знешкоджені, а рештки – відкинуті далі від адмінмежі. Ситуація під контролем", - повідомив Сирський.Також він провів наради у підрозділах Збройних сил та Національної гвардії, вивчив оперативну обстановку, з’ясував всі проблемні моменти та віддав розпорядження, необхідні для ефективного виконання оборонних задач.За даними Генштабу, за минулу добу на Покровському напрямку захисники зупинили 56 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Малинівка, Шевченко Перше, Мирне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новомиколаївка, Котлярівка, Мирноград, Новосергіївка, Удачне, Олексіївка, Новоукраїнка, Котлине, Муравка, Зелений Кут та в бік Володимирівки.

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