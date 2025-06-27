Сирський заявив про зачистку Покровського напрямку від диверсійно-штурмових груп рф

Сирський заявив про зачистку Покровського напрямку від диверсійно-штурмових груп рф
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про знешкодження російських диверсійно-штурмових груп, які намагались просунутись на Покровському напрямку протягом двох тижнів, наразі ситуація під контролем.

Про це пише Українська правда.

"​​Присвятив день робочій поїздці на Покровський напрямок, який залишається найгарячішим на всій 1200-кілометровій протяжності фронту російсько-української війни. Щодня тут відбувається не менш як пів сотні бойових зіткнень. Саме на цьому напрямку росіяни створювали найбільш чисельне угруповання – близько 111 тисяч особового складу", - йдеться в повідомленні.

Головнокомандувач зазначив, що росіяни не полишають спроб пробитися до адміністративної межі Донеччини не лише для досягнення якихось оперативних результатів, а насамперед із демонстраційною метою.

"Особливо активно диверсійно-штурмові групи росіян накочувалися тут два тижні тому. Але всі вони були знищені чи знешкоджені, а рештки – відкинуті далі від адмінмежі. Ситуація під контролем", - повідомив Сирський.

Також він провів наради у підрозділах Збройних сил та Національної гвардії, вивчив оперативну обстановку, з’ясував всі проблемні моменти та віддав розпорядження, необхідні для ефективного виконання оборонних задач.

За даними Генштабу, за минулу добу на Покровському напрямку захисники зупинили 56 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Малинівка, Шевченко Перше, Мирне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новомиколаївка, Котлярівка, Мирноград, Новосергіївка, Удачне, Олексіївка, Новоукраїнка, Котлине, Муравка, Зелений Кут та в бік Володимирівки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Харківщині загинув снайпер з Волині Віталій Шеремета
Сьогодні, 16:06
Восени драмтеатр у Луцьку відкриє оновлену глядацьку залу
Сьогодні, 15:40
Сирський заявив про зачистку Покровського напрямку від диверсійно-штурмових груп рф
Сьогодні, 15:18
На Донеччині загинув Герой з Волині Віктор Дорощук
Сьогодні, 14:40
Сухий чи мокрий корм для собак: що краще вибрати для вашого улюбленця?
Сьогодні, 14:23
Схожі новини
Місто Самар на Дніпропетровщині обстріляли російські ракети: є загиблі Місто Самар на Дніпропетровщині обстріляли російські ракети: є загиблі
Сьогодні, 13:07
Уночі росія випустила понад 370 ракет та дронів: українські воїни знищили усі «калібри» Уночі росія випустила понад 370 ракет та дронів: українські воїни знищили усі «калібри»
Сьогодні, 11:02
ППО збила повітряну ціль над Рівненщиною ППО збила повітряну ціль над Рівненщиною
Сьогодні, 09:47
Росіяни атакували Україну «Кинджалами» Росіяни атакували Україну «Кинджалами»
Сьогодні, 09:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку п'яний мотоцикліст, втікаючи від патрульних, їхав між колоною, що супроводжувала загиблого Героя
Сьогодні, 16:43
 0
Настоянка, що втілює дух Полісся: натуральна журавлинна «Нове Полісся». Реклама
Сьогодні, 16:35
 0
З чого почати новачку: поради тим, хто хоче зайнятись футболом у 2025 році
Сьогодні, 16:15
 0
На Харківщині загинув снайпер з Волині Віталій Шеремета
Сьогодні, 16:06
 0
Восени драмтеатр у Луцьку відкриє оновлену глядацьку залу
Сьогодні, 15:40
 0
Медіа
відео
1/8