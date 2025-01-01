На Харківщині загинув снайпер з Волині Віталій Шеремета

На Харківщині загинув снайпер з Волині Віталій Шеремета
24 червня 2025 року, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Дворічанське на Харківщині, загинув житель с.Вишнів — ШЕРЕМЕТА Віталій Романович, 1998 року народження.

Про це повідомили у Вишнівській громаді.

"Старший солдат, інспектор прикордонної служби, снайпер — Віталій віддано служив Україні, гідно виконавши свій військовий обов’язок, залишившись вірним присязі до останнього.

Його життя — це приклад мужності, самопожертви та любові до рідної землі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату та місце зустрічі Героя буде повідомлено додатково.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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