На Харківщині загинув снайпер з Волині Віталій Шеремета

ШЕРЕМЕТА Віталій Романович, 1998 року народження.



Про це



"Старший солдат, інспектор прикордонної служби, снайпер — Віталій віддано служив Україні, гідно виконавши свій військовий обов’язок, залишившись вірним присязі до останнього.



Його життя — це приклад мужності, самопожертви та любові до рідної землі", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про дату та місце зустрічі Героя буде повідомлено додатково.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 24 червня 2025 року, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Дворічанське на Харківщині, загинув житель с.Вишнів —, 1998 року народження.Про це повідомили у Вишнівській громаді."Старший солдат, інспектор прикордонної служби, снайпер — Віталій віддано служив Україні, гідно виконавши свій військовий обов’язок, залишившись вірним присязі до останнього.Його життя — це приклад мужності, самопожертви та любові до рідної землі", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про дату та місце зустрічі Героя буде повідомлено додатково.

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