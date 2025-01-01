Восени драмтеатр у Луцьку відкриє оновлену глядацьку залу

Восени драмтеатр у Луцьку відкриє оновлену глядацьку залу
У Волинському академічному обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка оновлюють глядацьку залу, аби восени зануритися у світ театральної магії. Своєю багатою історією і талановитим колективом тут вражатимуть навіть найвибагливіших поціновувачів мистецтва.

Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.

«Крок за кроком ми змінюємо наш театр, щоб уже восени знову розділити з глядачами магію живого мистецтва. Оновлена, затишна зала чекатиме на вас – аби разом творити нову історію», – йдеться в повідомленні.

Це місце, де збиратимуться любителі театру, щоб поринути у світ емоцій. Тут кожен знайде щось для себе: починаючи від класичних театральних постановок і завершуючи сучасними інтерпретаціями українських та світових творів. А глянувши довкола – кожен із глядачів неодмінно відчує, як історія та сучасність переплітаються в театральному просторі. Адже серце нашого театру – це головна глядацька зала.
Восени драмтеатр у Луцьку відкриє оновлену глядацьку залу
Восени драмтеатр у Луцьку відкриє оновлену глядацьку залу



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Теги: Луцьк, театр
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