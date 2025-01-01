Настоянка, що втілює дух Полісся: натуральна журавлинна «Нове Полісся». Реклама

Натуральний склад і справжній смак

Виробництво, засноване на досвіді та традиції

Широка доступність по всій Україні

Символ автентичності та довіри

НАДМІРНЕ СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ ШКІДЛИВЕ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я



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У час, коли споживачі все більше звертають увагу на склад і походження продуктів, особливого значення набувають традиційні напої, створені з натуральних компонентів і перевірених часом рецептів.Серед них вирізняється журавлинна настоянка— витвір волинських майстрів, який поєднує автентичність, якість та справжній смак української природи.Настоянка "Нове Полісся" виготовляється виключно з натуральної української журавлини без додавання ароматизаторів чи штучних барвників. В основі — відбірні ягоди, які проходять делікатне настоювання, що дозволяє зберегти всі корисні властивості та багатогранну смакову палітру.Журавлина — традиційна українська ягода, здавна відома своїми вітамінними та тонізуючими властивостями. У поєднанні з кришталево чистою водою з надр Полісся вона створює благородний, насичений смак з легкою кислинкою, м’якою терпкістю та тривалим післясмаком.Настоянка виготовляється на Луцькому горілчаному заводі, де також створюють продукцію бренду Ukrainian Spirit. Вже понад два десятиліття тут дбайливо зберігають рецептури бренду "Нове Полісся", поєднуючи класичні методи настоювання з сучасними стандартами контролю якості. Такий підхід забезпечує стабільний і впізнаваний смак, який отримав визнання як в Україні, так і за її межами.Журавлинна настоянка посідає особливе місце в асортименті "Нового Полісся", який включає також класичні, медові та інші настоянки. Але саме цей напій обирають ті, хто цінує глибину смаку та природне походження кожного інгредієнта.Продукція "Нового Полісся" представлена в локальних магазинах Волині та всеукраїнських торговельних мережах. Це означає, що кожен охочий може без зусиль знайти улюблений напій у зручному для себе місці. Журавлинна настоянка — ідеальний супровід до особливих моментів, затишних вечорів або як автентичний подарунок із українським характером.У час, коли ринок заповнений напоями з яскравими етикетками, але сумнівним складом, "Нове Полісся" повертає довіру до справжнього. Тут немає вигаданих історій — лише натуральні компоненти, спадщина Полісся і майстерність, перевірена роками.Журавлинна настоянка "Нове Полісся" — вибір тих, хто шукає глибокий, природний смак, цінує українське походження та відчуває справжню насолоду у простоті і якості. Вона чудово доповнює застілля, прикрашає подарунок і залишається в пам’яті — як щось рідне й справжнє.