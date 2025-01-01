Окупанти вивезли до росії чотирьох жителів села на Сумщині





Про це повідомив голова Хотінської громади Микола Торяник, якого цитують «Кордон.Медіа» та



За його словами, одного з місцевих жителів, із яким зник зв’язок, шукала донька. Згодом у телефонній розмові її родичка із Воронезької області рф повідомила, що батько та ще троє жителів села перебувають у них.



Що зараз із жителями, невідомо. Торяник зазначив, що в громаді немає ані зв’язку, ані світла, ані газу.



«Ми інформацію збираємо по крупинці. <…> Тут повністю все перерізано», — зазначив він.



Наприкінці травня в Сумській обласній організації Товариства Червоного Хреста України повідомляли, що двом жителям Костянтинівки вдалося вийти пішки. В організації розповідали, що В’ячеславу Трубанову та дружині його брата Ніні довелося подолати близько 15 кілометрів. Вони зазначили, що їхнє село зруйноване й повне російських військових.



Речник ОТУВ «Сіверськ» Вадим Мисник 26 травня розповів, що військові рф намагаються прорватися в бік Сум, але Сили оборони України проводять контрнаступальні дії, передавало «Суспільне».



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наприкінці травня зазначав, що на Сумському напрямку російські війська зосередили 50 тисяч своїх солдатів, щоб спробувати створити на території регіону «буферну зону». Згодом він повідомляв, що українським оборонцям вдалося зупинити російський наступ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військові рф вивезли до Воронезької області чотирьох жителів села Костянтинівка, що в Сумській області.Про це повідомив голова Хотінської громади, якого цитують «Кордон.Медіа» та «Суспільне». За його словами, одного з місцевих жителів, із яким зник зв’язок, шукала донька. Згодом у телефонній розмові її родичка із Воронезької області рф повідомила, що батько та ще троє жителів села перебувають у них.Що зараз із жителями, невідомо. Торяник зазначив, що в громаді немає ані зв’язку, ані світла, ані газу.«Ми інформацію збираємо по крупинці. <…> Тут повністю все перерізано», — зазначив він.Наприкінці травня в Сумській обласній організації Товариства Червоного Хреста України повідомляли, що двом жителям Костянтинівки вдалося вийти пішки. В організації розповідали, що В’ячеславу Трубанову та дружині його брата Ніні довелося подолати близько 15 кілометрів. Вони зазначили, що їхнє село зруйноване й повне російських військових.Речник ОТУВ «Сіверськ» Вадим Мисник 26 травня розповів, що військові рф намагаються прорватися в бік Сум, але Сили оборони України проводять контрнаступальні дії, передавало «Суспільне».Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наприкінці травня зазначав, що на Сумському напрямку російські війська зосередили 50 тисяч своїх солдатів, щоб спробувати створити на території регіону «буферну зону». Згодом він повідомляв, що українським оборонцям вдалося зупинити російський наступ.

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