На пункті пропуску «Устилуг» на Волині - черги легкових автомобілів





Накопичення авто пов'язане з початком літнього туристичного сезону, повідомила речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна, пише



З її слів наразі пасажиропотік через єдиний на Волині міжнародний пункт пропуску, де здійснюється оформлення легкового автомобільного транспорту, зріс уже на 25–35 %. Ситуацію ускладнюють і ремонтні роботи на польському боці: у пункті пропуску "Зосин" триває ремонт мосту через річку Західний Буг, де запроваджено реверсний рух, каже Маргарита Вершиніна.



"Прикордонники Волинського загону залучають додаткові наряди для проведення прикордонного контролю, відкривають додаткові смуги руху у пікові години та проводять зустрічі із суміжною стороною задля скорочення часу очікування подорожніх у пункті пропуску", — говорить речниця.

Усіх, хто найближчим часом збирається перетинати кордон у цьому пункті пропуску, заздалегідь планувати маршрут та стежити за оновленнями про стан черг на офіційному ресурсі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.



За можливості також радять скористатися сусідніми пунктами пропуску або автобусами міжнародного сполучення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перед пунктом пропуску "Устилуг" накопичення транспорту. Станом на 15:00 27 червня у черзі перебуває 100 легкових автомобілів на виїзд з України.Накопичення авто пов'язане з початком літнього туристичного сезону, повідомила речниця Волинського прикордонного загону, пише Суспільне З її слів наразі пасажиропотік через єдиний на Волині міжнародний пункт пропуску, де здійснюється оформлення легкового автомобільного транспорту, зріс уже на 25–35 %. Ситуацію ускладнюють і ремонтні роботи на польському боці: у пункті пропуску "Зосин" триває ремонт мосту через річку Західний Буг, де запроваджено реверсний рух, каже Маргарита Вершиніна."Прикордонники Волинського загону залучають додаткові наряди для проведення прикордонного контролю, відкривають додаткові смуги руху у пікові години та проводять зустрічі із суміжною стороною задля скорочення часу очікування подорожніх у пункті пропуску", — говорить речниця.Усіх, хто найближчим часом збирається перетинати кордон у цьому пункті пропуску, заздалегідь планувати маршрут та стежити за оновленнями про стан черг на офіційному ресурсі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.За можливості також радять скористатися сусідніми пунктами пропуску або автобусами міжнародного сполучення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію