Апарат ШВЛ, якому довіряють лікарі

Апарат ШВЛ (штучної вентиляції легенів) давно використовують для різних медичних потреб. Але в період захворюваності ковідом без них взагалі не обходились. Вони допомагають пацієнтам дихати, коли організм вже не може впоратись самостійно. Під час операцій, у разі важких захворювань дихальної системи, в реанімації та на швидкій. Це техніка, від якої безпосередньо залежить збереження життя.



Що вміють сучасні апарати ШВЛ

Апарат ШВЛ, ціна якого залежить від набору опцій, модифікації та виробника, підтримують необхідний об’єм кисню для дихання та тиск. Від нього напряму залежить життя пацієнта. Саме тому так важливо вибирати обладнання, якому можна довіряти. Компанія MAESTRO MEDICAL пропонує сучасний апарат ШВЛ



1. Портативний – здатен працювати інвазійним та неінвазивним шляхом. Може бути використаний вдома для підтримки стану хворого, при лікуванні хронічної дихальної недостатності. Має зручне, зрозуміле керування, виведене на дисплей. Його вартість нижча, за більш складні моделі.



2. Високопотокові прилади для інтенсивної терапії. Використовують в стаціонарах. Вони забезпечують вентиляцію легень, що перевищує частоту дихання людини. Тут просунута система управління: контроль вологості та тиску.



Моделі різні, але всі мають спільний принцип дії. Компресор подає сухе, стиснене повітря, насичене киснем. Суміш надходить до хворого через дихальний контур. Якщо наявний зволожувач, то суміш для дихання підігрівається та зволожується. Датчики виводять дані про дихання, тиск та об'єм.



Типи та моделі апаратів ШВЛ

Апарати ШВЛ бувають різні. Вибір роблять залежно від завдань та специфіки окремих медичних груп й закладів. Для реанімації потрібні потужні стаціонарні системи з тонким налаштуванням, для швидкої допомоги – компактні та легкі, які зручно розмістити в автомобілі. Є моделі для дорослих, дітей, для роботи в операційній, палаті інтенсивної терапії та навіть для домашнього використання.



Як вибрати потрібну модель

Апарат ШВЛ, купити який можна на сайті MAESTRO MEDICAL, вибирають за завданнями та типом дії. Треба визначитись з віком пацієнтів, тому що існують дитячі моделі, які не підходять дорослим і навпаки. Для інтенсивної терапії та операційних також обирають різні варіанти. Але загальні вимоги такі: зрозуміле, просте управління, мобільність, надійність та обов'язкова сертифікація.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! (штучної вентиляції легенів) давно використовують для різних медичних потреб. Але в період захворюваності ковідом без них взагалі не обходились. Вони допомагають пацієнтам дихати, коли організм вже не може впоратись самостійно. Під час операцій, у разі важких захворювань дихальної системи, в реанімації та на швидкій. Це техніка, від якої безпосередньо залежить збереження життя.якого залежить від набору опцій, модифікації та виробника, підтримують необхідний об’єм кисню для дихання та тиск. Від нього напряму залежить життя пацієнта. Саме тому так важливо вибирати обладнання, якому можна довіряти. Компанія MAESTRO MEDICAL пропонує сучасний апарат ШВЛ https://maestro.com.ua/reanimacijne-obladnannya/shvl-aparati/ , що підлаштовується під стан пацієнта, полегшує роботу медперсоналу та бездоганно працює. Апарати діляться на типи, кожен з яких пропонує окремі опції:1. Портативний – здатен працювати інвазійним та неінвазивним шляхом. Може бути використаний вдома для підтримки стану хворого, при лікуванні хронічної дихальної недостатності. Має зручне, зрозуміле керування, виведене на дисплей. Його вартість нижча, за більш складні моделі.2. Високопотокові прилади для інтенсивної терапії. Використовують в стаціонарах. Вони забезпечують вентиляцію легень, що перевищує частоту дихання людини. Тут просунута система управління: контроль вологості та тиску.Моделі різні, але всі мають спільний принцип дії. Компресор подає сухе, стиснене повітря, насичене киснем. Суміш надходить до хворого через дихальний контур. Якщо наявний зволожувач, то суміш для дихання підігрівається та зволожується. Датчики виводять дані про дихання, тиск та об'єм.Апарати ШВЛ бувають різні. Вибір роблять залежно від завдань та специфіки окремих медичних груп й закладів. Для реанімації потрібні потужні стаціонарні системи з тонким налаштуванням, для швидкої допомоги – компактні та легкі, які зручно розмістити в автомобілі. Є моделі для дорослих, дітей, для роботи в операційній, палаті інтенсивної терапії та навіть для домашнього використання.Апарат ШВЛ, купити який можна на сайті MAESTRO MEDICAL, вибирають за завданнями та типом дії. Треба визначитись з віком пацієнтів, тому що існують дитячі моделі, які не підходять дорослим і навпаки. Для інтенсивної терапії та операційних також обирають різні варіанти. Але загальні вимоги такі: зрозуміле, просте управління, мобільність, надійність та обов'язкова сертифікація.

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