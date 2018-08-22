У Луцьку сталася ДТП за участю чотирьох автомобілів. ФОТО

У Луцьку сталася ДТП за участю чотирьох автомобілів. ФОТО
В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів.

Про це повідомили у патрульній поліції Волині.

27 червня дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Конякіна.

Інспектори з’ясували, що водій вантажівки Volvo не вибрав безпечну швидкість руху та не дотримався безпечної дистанції, унаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем АЗЛК. Останній по інерції врізався в автомобіль KIA, який стояв попереду в лівій смузі, після чого виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Toyota.

Усі транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.
У Луцьку сталася ДТП за участю чотирьох автомобілів. ФОТО

Патрульні склали протокол на водія вантажівки за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

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Теги: Волинь, Луцьк, ДТП, аварія, поліція
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