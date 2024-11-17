У Луцьку для ветеранів війни вручили сертифікати на житло. ФОТО

У Луцьку 27 червня 47 ветеранів війни отримали сертифікати на власне житло.Їх захисникам вручила міністерка у справах ветеранів України. Про це повідомили у Волинській облдержадміністрації.27 червня устінах Волинської обласної державної адміністрації 47 волинян, які є особами з інвалідністю внаслідок війни І, ІІ групи отримали сертифікати на придбання житла.«Сьогодні разом із міністеркою у справах ветеранів України Наталією Калмиковою, яка перебуває на Волині з робочим візитом, мали за честь вручити волинським ветеранам війни сертифікати на придбання житла», – зазначив Іван Рудницький.Забезпечення житлом ветеранів війни – одна із складових підтримки військових, ветеранів та їхніх родин у рамках програми «Політика Героїв», ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським. Саме тому Уряд цьогоріч знову виділив субвенцію з державного бюджету на компенсацію за належне житло окремим категоріям ветеранів та сім'ям загиблих. Фінансування здійснюється за підтримки Європейського Союзу у межах масштабної програми допомоги Україні.«Я щиро вдячна за службу та подвиг. Тішуся, що ми, як держава, можемо надати ветеранам можливість придбати власне житло. Маю надію, ви якнайшвидше придбаєте помешкання та відчуєте затишок», - звернулася з вітальним словом Наталія Калмикова.Зокрема, для Волині передбачили понад 115 млн грн, що дало змогу забезпечити житлом 47 волинян, які є особами з інвалідністю внаслідок війни І, ІІ групи та були включені до потреби станом на 1 квітня 2025 року.«До слова, як повідомила міністерка, це перша частина коштів на житло цьогоріч. Тож у другому півріччі очікуємо чергову субвенцію, аби дати змогу придбати житло ще більшій кількості ветеранів», - повідомив начальник Волинської ОВА.