У Луцьку рідні полонених і зниклих безвісти підняли чорно-білий «Прапор Надії». ВІДЕО

У Луцьку в рамках щотижневої акції на підтримку полонених та безвісти зниклих військових, що відбувається щоп'ятниці у центрі міста, підняли "Прапор Надії".Цей біло-чорний стяг символізує нагадування про полонених та зниклих безвісти військових, розповіла Суспільному дружина полоненого азовцяЇї чоловік Сергій — 1135 днів у російському полоні. Востаннє з ним лучанка говорила 20 травня 2022 року."Коли він крайній раз телефонував, як вони вже виходили з "Азовсталі"», він говорив, що ви мусите бути сильні, ви мусите нас чекати, ми ніколи не здамося. Дуже важко даються вечори, дуже важко даються ночі, коли постійно думками і молитвами за бійців, за воїнів і, першу чергу, за чоловіка", — ділиться жінка.З двома синами щоп’ятниці бере участь в акції волинянка Оксана. Її чоловік Андрій 23 місяці перебуває у російському полоні."Ми їздимо в інші міста, ми підтримуємо всіх і просимо нас підтримати, — говорить жінка. — Ми тут одна сім’я, ми всіх чекаємо і просимо інших не бути байдужими".З лютого цього року щоп’ятниці на акцію приходить лучанка Ольга. Її син, 36-річний вогнеметникз 61 бригади зник торік у грудні у Курській області РФ."Шукаємо, немає його ніде. Ні в списках, ні серед мертвих, ні серед живих. Будемо надіятися. Тільки в нас і осталася одна надія, більше нічого", — каже лучанка.З племінниками та мамою прийшла на акцію лучанка. Її рідний брат, 24-річний Володимир Архипчук, зник безвісти рік і 8 місяців тому на Херсонщині."Дає сили віра, терпіння, Боже благословіння. Діти, внуки підтримують всі, просять, щоб бабуся не плакала, Володя повернеться. І надія на те, що він повернеться. Я знаю і відчуваю, що він живий. Тільки прийде час, і він повернеться", — впевнена матір Галина Архипчук.Волинянкаприйшла на акцію, бо розшукує двох рідних людей — швагра і племінника."Серпень 2024 року, Північне, Торецьк, 150 бригада, де зникло дуже багато хлопців. Зник швагро Борис і племінник Олександр", — додала жінка.Віктор Михальчук приїхав на акцію з Підгаєць. Він — батько зниклого на війні військовослужбовця."В мене пропав син 8 квітня 2024 року, 115 бригада, Новокалинове, Донецька область. І не знаю, де він зараз. Чи в полоні. Чи пропав. Надія, кажуть, вмирає, останньою", — ділиться учасник акції.Як розповіла Світлана Теплякова, біло-чорний "Прапор Надії" у Луцьку підніматимуть щоп’ятниці на акціях у підтримку полонених та безвісти зниклих військових, доки усі дружини, матері та сестри не дочекаються повернення своїх рідних з полону або зниклих безвісти додому."Прапор Надії" — це символ пам’яті та боротьби за повернення військовополонених і тих, хто потрапив у російський полон. Автор ідеї — морпіх із Полтави, учасник оборони Маріуполя Сергій Волинський. Військовий створив петицію на сайті президента про те, аби розміщувати такі прапори у кожній громаді України. Вона набрала необхідні 25 тисяч голосів.