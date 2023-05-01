ССО та СБУ знищили два літаки на аеродромі в росії, ще дві одиниці пошкодили
27 червня, 23:19
Сили спеціальних операцій знищили ланку фронтових винищувачів-бомбардувальників Су-34 на аеродромі "Маріновка" у Волгоградській області рф.
Про це повідомили на сторінці ССО України.
В рамках зниження спроможностей російського агресора завдавати авіаційно-бомбових ударів по території України, у ніч на 27 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали ураження по аеродрому “Маріновка”, що у Волгоградській області рф", - йдеться у дописі.
На сторінці СБУ повідомили, що внаслідок спецоперації знищили на аеродромі Маринівка два російські винищувачі - бомбардувальники СУ-34 та ще два пошкодили. Ці багатофункціональні винищувачі ворог активно застосовує на лінії фронту для бомбардувань, у тому числі для скидів КАБів.
По російських винищувачах ССО ЗСУ та СБУ відпрацювали з допомогою далекобійних дронів. Через атаки також розпочалася пожежа техніко-експлуатаційної частини ворожого аеродрому, яка є критично важливою інфраструктурою військового об’єкта. Саме там ворог готує літаки до польотів, здійснює їхнє поточне обслуговування та ремонтні роботи.
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Про це повідомили на сторінці ССО України.
В рамках зниження спроможностей російського агресора завдавати авіаційно-бомбових ударів по території України, у ніч на 27 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали ураження по аеродрому “Маріновка”, що у Волгоградській області рф", - йдеться у дописі.
На сторінці СБУ повідомили, що внаслідок спецоперації знищили на аеродромі Маринівка два російські винищувачі - бомбардувальники СУ-34 та ще два пошкодили. Ці багатофункціональні винищувачі ворог активно застосовує на лінії фронту для бомбардувань, у тому числі для скидів КАБів.
По російських винищувачах ССО ЗСУ та СБУ відпрацювали з допомогою далекобійних дронів. Через атаки також розпочалася пожежа техніко-експлуатаційної частини ворожого аеродрому, яка є критично важливою інфраструктурою військового об’єкта. Саме там ворог готує літаки до польотів, здійснює їхнє поточне обслуговування та ремонтні роботи.
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