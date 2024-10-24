Майже 200 дітей з Волині поїдуть на відпочинок закордон. ВІДЕО

Майже 200 дітей з Волині поїдуть на відпочинок закордон. ВІДЕО
Близько 200 школярів пільгових категорій із Нововолинської громади поїдуть на відпочинок закордон.

Про це повідомили у Нововолинській міській раді.

Уже кілька років поспіль міста-партнери Нововолинська в Польщі, Литві, Німеччині, Франції та Бельгії приймають наших школярів на літній відпочинок. Цьогоріч заплановано сім таких поїздок.

Списки школярів формували безпосередньо ліцеї громади. До складу груп увійшли школярів пільгових категорій (діти загиблих, зниклих безвісти і полонених Героїв, учасників бойових дій та обдаровані діти).

Детальніше про підготовку до оздоровчих поїздок школярів розповідає начальник управління освіти Олег Янюк у відеозверненні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Нововолинськ, відпочинок, учні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Майже 200 дітей з Волині поїдуть на відпочинок закордон. ВІДЕО
Сьогодні, 01:15
28 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
ССО та СБУ знищили два літаки на аеродромі в росії, ще дві одиниці пошкодили
27 червня, 23:19
У Луцьку рідні полонених і зниклих безвісти підняли чорно-білий «Прапор Надії». ВІДЕО
27 червня, 22:38
У Луцьку для ветеранів війни вручили сертифікати на житло. ФОТО
27 червня, 21:57
Схожі новини
На Волині учням-переможцям олімпіад, конкурсів і турнірів призначили стипендії На Волині учням-переможцям олімпіад, конкурсів і турнірів призначили стипендії
24 жовтня, 2024, 21:16
На Шацьких озерах розпочався туристичний сезон На Шацьких озерах розпочався туристичний сезон
24 червня, 20:38
Сім випускників волинського ліцею здали НМТ на 200 балів Сім випускників волинського ліцею здали НМТ на 200 балів
24 червня, 08:25
Скільки цьогоріч коштує відпочинок на Шацьких озерах Скільки цьогоріч коштує відпочинок на Шацьких озерах
18 червня, 21:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Майже 200 дітей з Волині поїдуть на відпочинок закордон. ВІДЕО
Сьогодні, 01:15
 0
28 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
ССО та СБУ знищили два літаки на аеродромі в росії, ще дві одиниці пошкодили
27 червня, 23:19
 0
У Луцьку рідні полонених і зниклих безвісти підняли чорно-білий «Прапор Надії». ВІДЕО
27 червня, 22:38
 0
У Луцьку для ветеранів війни вручили сертифікати на житло. ФОТО
27 червня, 21:57
 0
Медіа
відео
1/8