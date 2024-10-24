Майже 200 дітей з Волині поїдуть на відпочинок закордон. ВІДЕО





Про це повідомили у Нововолинській міській раді.



Уже кілька років поспіль міста-партнери Нововолинська в Польщі, Литві, Німеччині, Франції та Бельгії приймають наших школярів на літній відпочинок. Цьогоріч заплановано сім таких поїздок.



Списки школярів формували безпосередньо ліцеї громади. До складу груп увійшли школярів пільгових категорій (діти загиблих, зниклих безвісти і полонених Героїв, учасників бойових дій та обдаровані діти).



Детальніше про підготовку до оздоровчих поїздок школярів розповідає начальник управління освіти Олег Янюк у відеозверненні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Близько 200 школярів пільгових категорій із Нововолинської громади поїдуть на відпочинок закордон.Про це повідомили у Нововолинській міській раді.Уже кілька років поспіль міста-партнери Нововолинська в Польщі, Литві, Німеччині, Франції та Бельгії приймають наших школярів на літній відпочинок. Цьогоріч заплановано сім таких поїздок.Списки школярів формували безпосередньо ліцеї громади. До складу груп увійшли школярів пільгових категорій (діти загиблих, зниклих безвісти і полонених Героїв, учасників бойових дій та обдаровані діти).Детальніше про підготовку до оздоровчих поїздок школярів розповідає начальник управління освіти Олег Янюк у відеозверненні.

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