Як матча змінює чайне меню: нові можливості для кав’ярень і ресторанів
Сьогодні, 02:15
У сучасній індустрії гостинності новизна та трендовість — це не просто бажання виділитися, а реальна потреба. Гості шукають незвичні смаки, естетичну подачу й досвід, який хочеться повторити. Один із таких елементів, який може суттєво оновити чайну карту закладу, — це матча.
Для тих, хто хоче купити матча опт, вигідні пропозиції можна знайти в каталозі Gemin. Продукт представлений у різних форматах — для класичних напоїв, десертів і авторських рішень.
Матча — це порошковий зелений чай, який вирізняється особливою технологією вирощування та обробки. Його використовують не для звичного заварювання, а для збивання з водою чи молоком. Завдяки цьому напій має насичений смак, оксамитову текстуру та привабливий яскраво-зелений колір.
У кав’ярнях та ресторанах чай зазвичай поступається увагою каві. Однак матча ламає цю тенденцію. Він дозволяє створити нові позиції, які:
виглядають ефектно на фото;
мають новий смаковий профіль;
дають бариста й кухарям простір для творчості.
Окрім привабливого вигляду та глибокого смаку, матча має ще одну важливу бізнесову перевагу — високу маржинальність. При незначній витраті продукту можна запропонувати преміальний напій за вищою ціною.
Чому варто додати матчa у меню:
це тренд, який активно підтримується у соцмережах;
висока середня націнка при мінімальних втратах;
гнучкість — підходить як для напоїв, так і для їжі;
швидке приготування — ідеально для високої прохідності.
Візуальна привабливість — працює на бренд
У сучасному гастробізнесі важлива не лише якість продукту, а і його презентація. Матча створює “wow-ефект” завдяки яскравому кольору та естетиці подачі. Фото напою легко стає візуальним контентом для соцмереж, стимулюючи органічну рекламу з боку гостей.
Багато закладів використовують матча як основу для брендованих коктейлів чи сезонних позицій — це дозволяє бути на слуху серед цільової аудиторії, особливо молоді.
Результат у чашці напряму залежить від якості продукту. Важливо, щоб чай матча:
мав свіжий яскраво-зелений колір (ознака правильного вирощування);
не гірчив та не мав металічного присмаку;
легко змішувався з водою або молоком.
Працювати з надійним постачальником — критично важливо. Компанія Gemini як досвідчений гравець кавового ринку та постачальник продукції для HoReCa пропонує преміальний чай матча з гарантією якості. Продукт доступний у різних фасуваннях, є також супровід і консультації щодо дозування, подачі та меню.
Це не просто чай — це можливість бути актуальними, сучасними й привабливими для своєї аудиторії.
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Для тих, хто хоче купити матча опт, вигідні пропозиції можна знайти в каталозі Gemin. Продукт представлений у різних форматах — для класичних напоїв, десертів і авторських рішень.
Чому саме матча?
Матча — це порошковий зелений чай, який вирізняється особливою технологією вирощування та обробки. Його використовують не для звичного заварювання, а для збивання з водою чи молоком. Завдяки цьому напій має насичений смак, оксамитову текстуру та привабливий яскраво-зелений колір.
Матча у HoReCa: новий підхід до класичних рішень
У кав’ярнях та ресторанах чай зазвичай поступається увагою каві. Однак матча ламає цю тенденцію. Він дозволяє створити нові позиції, які:
Переваги введення матча в меню
Окрім привабливого вигляду та глибокого смаку, матча має ще одну важливу бізнесову перевагу — високу маржинальність. При незначній витраті продукту можна запропонувати преміальний напій за вищою ціною.
Чому варто додати матчa у меню:
Візуальна привабливість — працює на бренд
У сучасному гастробізнесі важлива не лише якість продукту, а і його презентація. Матча створює “wow-ефект” завдяки яскравому кольору та естетиці подачі. Фото напою легко стає візуальним контентом для соцмереж, стимулюючи органічну рекламу з боку гостей.
Багато закладів використовують матча як основу для брендованих коктейлів чи сезонних позицій — це дозволяє бути на слуху серед цільової аудиторії, особливо молоді.
Як вибрати якісний матчa
Результат у чашці напряму залежить від якості продукту. Важливо, щоб чай матча:
Працювати з надійним постачальником — критично важливо. Компанія Gemini як досвідчений гравець кавового ринку та постачальник продукції для HoReCa пропонує преміальний чай матча з гарантією якості. Продукт доступний у різних фасуваннях, є також супровід і консультації щодо дозування, подачі та меню.
Це не просто чай — це можливість бути актуальними, сучасними й привабливими для своєї аудиторії.
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