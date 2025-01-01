Як матча змінює чайне меню: нові можливості для кав’ярень і ресторанів





Для тих, хто хоче



Чому саме матча?

Матча — це порошковий зелений чай, який вирізняється особливою технологією вирощування та обробки. Його використовують не для звичного заварювання, а для збивання з водою чи молоком. Завдяки цьому напій має насичений смак, оксамитову текстуру та привабливий яскраво-зелений колір.



Матча у HoReCa: новий підхід до класичних рішень

У кав’ярнях та ресторанах чай зазвичай поступається увагою каві. Однак матча ламає цю тенденцію. Він дозволяє створити нові позиції, які:



виглядають ефектно на фото;

мають новий смаковий профіль;

дають бариста й кухарям простір для творчості.

Переваги введення матча в меню

Окрім привабливого вигляду та глибокого смаку, матча має ще одну важливу бізнесову перевагу — високу маржинальність. При незначній витраті продукту можна запропонувати преміальний напій за вищою ціною.



Чому варто додати матчa у меню:



це тренд, який активно підтримується у соцмережах;

висока середня націнка при мінімальних втратах;

гнучкість — підходить як для напоїв, так і для їжі;

швидке приготування — ідеально для високої прохідності.

Візуальна привабливість — працює на бренд

У сучасному гастробізнесі важлива не лише якість продукту, а і його презентація. Матча створює “wow-ефект” завдяки яскравому кольору та естетиці подачі. Фото напою легко стає візуальним контентом для соцмереж, стимулюючи органічну рекламу з боку гостей.



Багато закладів використовують матча як основу для брендованих коктейлів чи сезонних позицій — це дозволяє бути на слуху серед цільової аудиторії, особливо молоді.



Як вибрати якісний матчa

Результат у чашці напряму залежить від якості продукту. Важливо, щоб чай матча:



мав свіжий яскраво-зелений колір (ознака правильного вирощування);

не гірчив та не мав металічного присмаку;

легко змішувався з водою або молоком.

Працювати з надійним постачальником — критично важливо. Компанія Gemini як досвідчений гравець кавового ринку та постачальник продукції для HoReCa пропонує преміальний чай матча з гарантією якості. Продукт доступний у різних фасуваннях, є також супровід і консультації щодо дозування, подачі та меню.



Це не просто чай — це можливість бути актуальними, сучасними й привабливими для своєї аудиторії.

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