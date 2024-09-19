Учні з Волині стали чемпінами України з регбі-5

Школярі з Луцької громади стали чемпіонами України із регбі-5.Йдеться про представників КЗ ЗСО "Заборольський ліцей №32 Луцької міської ради"."Ми – чемпіони України! КЗ ЗСО "Заборольський ліцей №32 Луцької міської ради" укотре здивував всю спортивну країну– команда під керівництвом тренерівфеєрично виступила на фінальній частині шкільної ліги «Пліч-о-пліч» із регбі-5", - йдеться у дописі на сторінці ліцею.На груповому етапі волинські учні здолали представників Кіровоградської(10:5) та Хмельницької (15:10) областей. На чвертьфінальній стадії змагань волиняни у доволі впертому поєдинку вирвали перемогу в суперників із Черкащини, а у півфіналі поклали на лопатки команду «Твердий знак» з Донецької області."Навіть всенічне перебування в укритті не похитнуло віри усвої сили – Заборольський ліцей №32 Луцької міської ради не залишив каменя на камені від столичних «Вікінгів» - 25:5! Ця звитяга стала симбіозом тренерського хисту й завзятої праці школярів, які довели – мрії мають здатність нівелювати перешкоди і творити історію", - йдеться у дописі.