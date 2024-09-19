Учні з Волині стали чемпінами України з регбі-5
Сьогодні, 05:28
Школярі з Луцької громади стали чемпіонами України із регбі-5.
Йдеться про представників КЗ ЗСО "Заборольський ліцей №32 Луцької міської ради".
"Ми – чемпіони України! КЗ ЗСО "Заборольський ліцей №32 Луцької міської ради" укотре здивував всю спортивну країну
– команда під керівництвом тренерів Петра Петрова й Максима Жовнірука феєрично виступила на фінальній частині шкільної ліги «Пліч-о-пліч» із регбі-5", - йдеться у дописі на сторінці ліцею.
На груповому етапі волинські учні здолали представників Кіровоградської(10:5) та Хмельницької (15:10) областей. На чвертьфінальній стадії змагань волиняни у доволі впертому поєдинку вирвали перемогу в суперників із Черкащини, а у півфіналі поклали на лопатки команду «Твердий знак» з Донецької області.
"Навіть всенічне перебування в укритті не похитнуло віри у
свої сили – Заборольський ліцей №32 Луцької міської ради не залишив каменя на камені від столичних «Вікінгів» - 25:5! Ця звитяга стала симбіозом тренерського хисту й завзятої праці школярів, які довели – мрії мають здатність нівелювати перешкоди і творити історію", - йдеться у дописі.
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Йдеться про представників КЗ ЗСО "Заборольський ліцей №32 Луцької міської ради".
"Ми – чемпіони України! КЗ ЗСО "Заборольський ліцей №32 Луцької міської ради" укотре здивував всю спортивну країну
– команда під керівництвом тренерів Петра Петрова й Максима Жовнірука феєрично виступила на фінальній частині шкільної ліги «Пліч-о-пліч» із регбі-5", - йдеться у дописі на сторінці ліцею.
На груповому етапі волинські учні здолали представників Кіровоградської(10:5) та Хмельницької (15:10) областей. На чвертьфінальній стадії змагань волиняни у доволі впертому поєдинку вирвали перемогу в суперників із Черкащини, а у півфіналі поклали на лопатки команду «Твердий знак» з Донецької області.
"Навіть всенічне перебування в укритті не похитнуло віри у
свої сили – Заборольський ліцей №32 Луцької міської ради не залишив каменя на камені від столичних «Вікінгів» - 25:5! Ця звитяга стала симбіозом тренерського хисту й завзятої праці школярів, які довели – мрії мають здатність нівелювати перешкоди і творити історію", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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