Художниця у віддаленому волинському селі створює артрезиденцію в памʼять про сина-героя

Тетяна Мялковська, засновниця та керівниця ГО «Пятерня», вирішила створити артрезиденцію – простір для творчості, відпочинку та реабілітації.



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«Придбати стару хатину нам запропонували місцеві жителі. Я відразу побачила, як можна змінити цей простір. Ми вирішили дати йому нове життя», – розповідає пані Тетяна.



З початку квітня тут тривають ремонтні роботи, до яких приєдналися десятки людей: волонтери, студенти, будівельники, мешканці села. Цей проєкт став можливим завдяки Благодійному фонду імені Миколи Мялковського, заснованому в памʼять про сина Тетяни Мялковської, який загинув на війні. 27 червня 2025 року Миколі мало б виповнитися 30 років. Відкриття артрезиденції планується саме у його день народження – як вдячність і світла пам’ять про Героя.



У майбутньому артрезиденцію в Замлинні планують розвивати як багатофункціональний простір для глибокого відновлення та навчання. У планах – розширення житлової площі, створення реабілітаційної програми для військових, семінари для психологів та арттерапевтів, ретрити для волонтерської команди та художні пленери.



Нагадаємо, лучанин Микола Мялковський у перший день війни написав заяву на звільнення з роботи в Люблінській міській раді і приїхав додому захищати Україну. 28-річний молодший сержант загинув 4 грудня 2023 року, захищаючи Батьківщину. Попрощалися з Героєм у Луцьку 8 грудня. Минулоріч у березні на честь Миколи Мялковського у Луцьку перейменували вулицю Крилова. У квітні 2024-го полеглого воїна посмертно нагородили високою державною відзнакою – орденом «За мужність» III ступеня.

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