У Луцьку освятили стелу на честь убитих жителів сіл Черничі та Кічкарівка. ВІДЕО

27 червня на території Свято-Преображенського храму у Луцьку відбулося освячення пам’ятної стели. На ній викарбувані імена 89 жителів села Черничі і 20 людей із села Кічкарівка, яких убили 27 червня 1943 року.На встановлення стели люди зібрали 90 тисяч гривень, зі спорудженням допомогли меценати, розповів Суспільному настоятель храмуТого дня, на Трійцю, підрозділи Армії Крайової, яка діяла підпільно, убивали родини українців, а їхні домівки палили, каже регіональна представниця інститут національної пам'ятіЗ її слів, в документах подані дуже скупі дані, але вони є. Про те, що село Черничі було поляками в ці дні спалене і люди убиті.Це було уже не перше село, яке зазнало нападу, тому що 19 квітня 1943 року польська поліція разом з нацистами знищили село Красний сад на Горохівщині і таких сіл було кілька, каже історикиня."У березні 1943 року українці, які служили в допоміжній поліції ,перейшли в УПА. І нацисти були озлоблені цим кроком, тому що вони забрали в них зброю, амуніцію, набрали собі на їхнє місце допоміжну поліцію — представників польського населення з місцевого", — говорить Леся Бондарук.Також нацисти активно підігрівали саме давню неприязнь, яка була на території України, пов'язана з розподілом земель між селянами і осадниками, каже регіональна представниця інститут національної пам'яті, тому що польська влада осадникам давала кращі землі і це залишало українських селян без землі доброї, без можливості прожити. Тривало також окатоличення, переслідування українців. І, власне, через те були дуже нелегкі стосунки, говорить Леся Бондарук."Документи називають просто місця, і називають цифри, і хто це зробив. Документи того часу є, але вони не дають обширної інформації. Добре, що священник, що інші люди зберегли свідчення, тому що це якраз те, що дає можливість поясни ти ці цифри, які збереглися. Інших джерел ми не маємо", — каже Леся Бондарук.Ініціаторами спорудження стели стали прихожани Свято-Преображенського храму, а також нащадки убитих у той день людей.