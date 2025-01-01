Крісла колісні, медичні ліжка, тренажери: де у Луцьку придбати товари для реабілітації й людей з інвалідністю?





Крісла колісні, медичні ліжка, спеціальні підйомники, тренажери — часто знайти ці товари в гарній якості, а тим паче за доступною ціною дуже важко. У Луцьку ж працює унікальний



Засновник та власник платформи Тарас Малиновський у цій справі вже близько десяти років. Чоловік запевняє: вживані товари — це зовсім не про погану якість. В той час як у Луцьку переважно можна знайти обладнання китайського виробництва не найвищого рівня, у нього — продукція перевірених європейських брендів.



«Це як з автомобілями: або купити нового «китайця», або взяти старенького «Мерседеса»», — пояснює власник магазину. За його словами, вартість вживаних виробів часто в рази нижча, ніж у нових аналогів.



«Всі нові товари для реабілітації коштують просто космічних грошей. До прикладу, є така річ, як візок-вертикалізатор. Це крісло колісне, в якому є можливість переносити людину у вертикальне положення. Така функція запобігає атрофії м’язів та допомагає людині самотужки справлятися з побутовими справами. Новий такий візок вартує 3–4 тисячі доларів, у той час як у нас ціна на нього становить близько 500 доларів. І так практично з кожним товаром», — говорить Тарас Малиновський.





«МедБаза» пропонує широкий асортимент товарів. Тут можна придбати:



каталки, ходунки, різні види крісел колісних — незамінні речі у щоденному житті людей, позбавлених здатності самостійно пересуватися;

різноманітні підйомники, що допомагають людям з інвалідністю безпечно та зручно підійматися сходами, пересідати у ванну або з одного місця на інше;

спеціальні медичні ліжка, що значно полегшують повсякденне життя як самих пацієнтів, так і тих, хто доглядає за ними;

тренажери для реабілітації, які сприяють швидшому відновленню після травм чи операцій і допомагають повернути втрачені функції організму.

Також на сайті представлена низка нової продукції: протипролежневі матраци, товари для кисневої терапії, товари для діагностики стопи та тіла, матеріали для виготовлення ортопедичної продукції, ортопедичні устілки, вкладки та підп’ятники (оптом).







Сайт «МедБази» зручний і зрозумілий: усі товари тут чітко поділені на категорії, тож навіть пересічний користувач легко знайде необхідне для себе. До кожного виробу додаються фото та відеоогляди, що дозволяє детально роздивитися виріб перед покупкою. Якщо ж є потреба побачити чи протестувати його наживо — можна завітати на склад, який знаходиться у Луцьку, на вулиці Зв’язківців, 1. Однак, варто заздалегідь домовитися про це із власником.



У «МедБазі» надають гарантію на кожну одиницю товару. Ба більше, засновник готовий супроводжувати клієнта і після покупки — допомогти, підказати, підлаштуватися під ситуацію.



«Якщо щось трапляється — є мій телефон. Дзвоните — і ми разом вирішуємо питання. Інколи люди, коли їм не підходить товар, повертають його назад. Я до цього дуже спокійно та лояльно ставлюся», — каже Тарас Малиновський.



Можливий самовивіз або доставка. Також товар відправляють «Новою поштою» по Волині й в інші регіони України. Для військових діють знижки.



Сайт магазину знайдете за посиланням: https://medbaza.com.ua/



Для уточнень та додаткової інформації телефонуйте за номером: 093 729 22 45 або ж пишіть за ним же у месенджери.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, у час повномасштабної війни, все більше українців потребують спеціалізованих засобів, що допомагають підтримувати рухливість, відновлюватися після травм та зберігати максимально комфортний спосіб життя.Крісла колісні, медичні ліжка, спеціальні підйомники, тренажери — часто знайти ці товари в гарній якості, а тим паче за доступною ціною дуже важко. У Луцьку ж працює унікальний онлайн-магазин «МедБаза» , який спеціалізується саме на таких виробах. Більшість із них — вживані, але у чудовому стані й за значно нижчою вартістю, ніж у більшості нових торгових точок.Засновник та власник платформиу цій справі вже близько десяти років. Чоловік запевняє: вживані товари — це зовсім не про погану якість. В той час як у Луцьку переважно можна знайти обладнання китайського виробництва не найвищого рівня, у нього — продукція перевірених європейських брендів.«Це як з автомобілями: або купити нового «китайця», або взяти старенького «Мерседеса»», — пояснює власник магазину. За його словами, вартість вживаних виробів часто в рази нижча, ніж у нових аналогів.«Всі нові товари для реабілітації коштують просто космічних грошей. До прикладу, є така річ, як візок-вертикалізатор. Це крісло колісне, в якому є можливість переносити людину у вертикальне положення. Така функція запобігає атрофії м’язів та допомагає людині самотужки справлятися з побутовими справами. Новий такий візок вартує 3–4 тисячі доларів, у той час як у нас ціна на нього становить близько 500 доларів. І так практично з кожним товаром», — говорить Тарас Малиновський.Також на сайті представлена низка нової продукції: протипролежневі матраци, товари для кисневої терапії, товари для діагностики стопи та тіла, матеріали для виготовлення ортопедичної продукції, ортопедичні устілки, вкладки та підп’ятники (оптом).Сайт «МедБази» зручний і зрозумілий: усі товари тут чітко поділені на категорії, тож навіть пересічний користувач легко знайде необхідне для себе. До кожного виробу додаються фото та відеоогляди, що дозволяє детально роздивитися виріб перед покупкою. Якщо ж є потреба побачити чи протестувати його наживо — можна завітати на склад, який знаходиться у Луцьку, на вулиці Зв’язківців, 1. Однак, варто заздалегідь домовитися про це із власником.У «МедБазі» надають гарантію на кожну одиницю товару. Ба більше, засновник готовий супроводжувати клієнта і після покупки — допомогти, підказати, підлаштуватися під ситуацію.«Якщо щось трапляється — є мій телефон. Дзвоните — і ми разом вирішуємо питання. Інколи люди, коли їм не підходить товар, повертають його назад. Я до цього дуже спокійно та лояльно ставлюся», — каже Тарас Малиновський.Можливий самовивіз або доставка. Також товар відправляють «Новою поштою» по Волині й в інші регіони України. Для військових діють знижки.

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