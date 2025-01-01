Чи очікувати магнітні бурі 28 червня: прогноз

У суботу, 28 червня, на Землі магнітних бур не очікується. Напередодні сонячна активність була на низькому рівні.Про це повідомляє Meteoprog.Напередодні на Сонці сталося чотири спалахи класу В і два спалахи класу С. Вони практично не впливають на Землю.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.За даними meteoagent, 28 червня, очікується сонячна активність з К-індексом 3,7 (жовтий рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.