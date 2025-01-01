Чи очікувати магнітні бурі 28 червня: прогноз
Сьогодні, 10:12
У суботу, 28 червня, на Землі магнітних бур не очікується. Напередодні сонячна активність була на низькому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Напередодні на Сонці сталося чотири спалахи класу В і два спалахи класу С. Вони практично не впливають на Землю.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
За даними meteoagent, 28 червня, очікується сонячна активність з К-індексом 3,7 (жовтий рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.
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Про це повідомляє Meteoprog.
Напередодні на Сонці сталося чотири спалахи класу В і два спалахи класу С. Вони практично не впливають на Землю.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
За даними meteoagent, 28 червня, очікується сонячна активність з К-індексом 3,7 (жовтий рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.
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