Чи очікувати магнітні бурі 28 червня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 28 червня: прогноз
У суботу, 28 червня, на Землі магнітних бур не очікується. Напередодні сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

Напередодні на Сонці сталося чотири спалахи класу В і два спалахи класу С. Вони практично не впливають на Землю.

“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.

За даними meteoagent, 28 червня, очікується сонячна активність з К-індексом 3,7 (жовтий рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

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Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
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