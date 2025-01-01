На автомийці у Луцьку – смертельна стрілянина: як покарали причетних

На автомийці у Луцьку – смертельна стрілянина: як покарали причетних
У 2018 році у Луцьку влаштували стрілянину. Тоді це називали кримінальними розбірками. Зухвала сутичка виникла між місцевими та групою осіб із Києва, а закінчилась вона двома пораненими та загибеллю одного із лучан. Підозрювані втекли з місця події, за ними влаштували погоню й згодом затримали та довго судили.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».

Сутичка розпочалася в кафе, що знаходиться біля автомийки. Свідки, які перебували в закладі, побачене згадували з жахом. Працівниця тамтешнього кафе, яка бачила розбірки на власні очі, розповіла про те, з чого усе почалося.

«Того дня вона працювала в кафе. За півгодини до подій в кафе приїхав «ОСОБА 34» до нього приєдналися ще близько чотирьох-восьми осіб. Останні сиділи за столиком і пили каву. Згодом в кафе зайшли до 10 осіб, один з них привітався, через хвилини дві почалася бійка, пролунали постріли. Вони разом з іншими присіли за барну стійку. Вся ця подія тривала дві-три хвилини. Пострілів могло бути до 10. Вона чула слова: «Не стріляй з гвинтівки», однак будь-якої зброї не бачила», – йдеться у судовому реєстрі.

Під час допиту обвинувачений Артур свою вину повністю не визнав. З його слів, це було не умисне вбивство, а самозахист. Запевняв: у нього стріляли. Після прохання опустити зброю стрілець влучив йому в плече, тому, мовляв, довелось стріляти у відповідь з метою самозахисту.

«Він застосував зброю з метою самозахисту. При цьому перший постріл здійснював неприцільно – по ногах – наступний постріл також здійснював неприцільно. Однак таким пострілом влучив в особу. Після того, вибігаючи з кафе та витягуючи пораненого, спіткнувся, у зв'язку з чим з необережності відбувся третій постріл. Разом з «ОСОБА 22» вони сіли в автомобіль і залишили місце пригоди. На території іншої області автомобіль покинули, а зброю він викинув», – зазначають у матеріалах справи.

Справи щодо решти фігурантів виокремили в інші кримінальні провадження, а цього чоловіка засудили до понад трьох років позбавлення волі, та прокурора такий результат не задовольнив. Справа встигла побувати в апеляції, касації, повернутись знов до апеляції та врешті, проробивши круг судовими інстанціями, повернулась на повторний розгляд до Луцького міськрайонного суду. Засідання у цій справі призначили на кінець червня, однак закінчилось воно лише відводом прокурора.

Нині на автомийці й сліду не залишилось, який би нагадував про гучні розбірки зі стріляниною. Цю історію будуть вкотре пригадувати включно з іншими деталями та обставинами вже у стінах суду на наступних засіданнях.

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Теги: суд, покарання
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