У центральному парку у Луцьку облаштували майданчик для тренувань

У центральному парку у Луцьку облаштували майданчик для тренувань
У Луцьку біля центрального парку встановили майданчик «Стронг воркаут», де зможуть тренуватися всі охочі лучани.

Він буде безплатним і доступним для всіх, зокрема для людей з інвалідністю, розповів у коментарі misto.media директор департаменту молоді та спорту Луцької міськради Володимир Захожий.

Розташований майданчик на вул. Глушець, ліворуч від фонтанів, що біля головного входу в Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки.

Відкриття відбудеться у суботу, 28 червня, о 12:00 у рамках змагань «Звитяга нескорених».

«Стронг воркаут» — це майже повноцінний спортивний зал просто неба, де можуть тренуватись містяни. Майданчик є адаптивним (враховані елементи для людей з інвалідністю, є можливість потрапити на кріслі колісному).

У парку також облаштували тротуар, додали паркомісця для людей з інвалідністю на парковці (вул. Глушець), щоб було максимально комфортно потрапити на тренувальний майданчик, зазначає Захожий.

Спеціалізоване обладнання для майданчика розробила команда ГО «Федерація стронгмену України».

Презентація та відкриття майданчика «Стронг воркаут» є спільною ініціативою та втіленням ГО «Федерація стронгмену України», туристичного комплексу «Буковель» та Луцької міської ради.

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Теги: майданчик, Луцьк
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