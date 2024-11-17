На Волині – масштабне будівництво реабілітаційного центру для воїнів





Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка, передає



За інформацією, там уже зведені каркаси та окремі частини майбутніх приміщень й локацій реабілітаційного центру. Затримок, запевняють у міськраді, з постачанням матеріалів немає, роботи планують завершити відповідно до графіків, передбачених нормами договірних відносин.



Зауважимо, що зводять центр на базі колишнього медзакладу – інфекційної лікарні. Інформація ж про будівництво з'явилась ще торік й чиновники провели тендери з пошуку підрядника.



Звести реабілітаційний центр для військових за понад 96 млн грн бюджетних коштів зголосилось ТОВ «Бетон Брук Сервіс».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі триває будівництво майбутнього реабілітаційного центру для військових.Про це повідомив міський голова, передає "Конкурент" За інформацією, там уже зведені каркаси та окремі частини майбутніх приміщень й локацій реабілітаційного центру. Затримок, запевняють у міськраді, з постачанням матеріалів немає, роботи планують завершити відповідно до графіків, передбачених нормами договірних відносин.Зауважимо, що зводять центр на базі колишнього медзакладу – інфекційної лікарні. Інформація ж про будівництво з'явилась ще торік й чиновники провели тендери з пошуку підрядника.Звести реабілітаційний центр для військових за понад 96 млн грн бюджетних коштів зголосилось ТОВ «Бетон Брук Сервіс».

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