На Волині – масштабне будівництво реабілітаційного центру для воїнів

На Волині – масштабне будівництво реабілітаційного центру для воїнів
У Володимирі триває будівництво майбутнього реабілітаційного центру для військових.

Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка, передає "Конкурент".

За інформацією, там уже зведені каркаси та окремі частини майбутніх приміщень й локацій реабілітаційного центру. Затримок, запевняють у міськраді, з постачанням матеріалів немає, роботи планують завершити відповідно до графіків, передбачених нормами договірних відносин.

Зауважимо, що зводять центр на базі колишнього медзакладу – інфекційної лікарні. Інформація ж про будівництво з'явилась ще торік й чиновники провели тендери з пошуку підрядника.

Звести реабілітаційний центр для військових за понад 96 млн грн бюджетних коштів зголосилось ТОВ «Бетон Брук Сервіс».

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Теги: центр, ветерани, Волинь
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