«Нова пошта» скоротить персонал: подробиці





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Кредит призначений для фінансування частини програми капітальних інвестицій на 2025-2026 роки. Першочергова увага буде приділена підвищенню операційної ефективності та підтримці стратегії розвитку компанії в Україні в умовах війни.



Кредит складатиметься з двох траншів: 35 млн євро, що підлягає виділенню під час підписання та 15 млн євро на розгляд банку. Загальна вартість проєкту становить 69,1 млн євро. Проєкт пройшов стадію фінального огляду та очікує затвердження.



У рамках існуючого кредиту в травні 2025 року компанія повідомила банку про заплановане скорочення близько 2900 працівників, що становить менше 10% від загальної чисельності.



За даними ЄБРР, аналіз о процесу скорочення підтвердив, що клієнт дотримується передбачених кредитною угодою умов таких колективних звільнень, надав детальний опис процесу скорочення, а також має ефективний процес взаємодії з профспілкою, яка поінформована про масштабний план реструктуризації, що впливатиме на працівників протягом усього 2025 року.



"Нова пошта" є одним з двох найбільших операторів поштового зв’язку в Україні, який має мережу з понад 12 тис. відділень і 27 тис. поштоматів та близько 34 тис. працівників. Щомісяця компанія надає послуги понад 11 млн клієнтів в Україні.



У 2024 році група компаній "Нова пошта" змінила назву та називатиметься Nova. Водночас поштовий оператор зберіг назву "Нова пошта".



ЄБРР у серпні минулого року надав кредит 70 млн євро ГК Nova для фінансування інвестиційної програми на 2024 рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує надати кредит до 50 млн євро компанії "Нова пошта". У рамках співпраці з банком компанія скоротить персонал.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт банку.Кредит призначений для фінансування частини програми капітальних інвестицій на 2025-2026 роки. Першочергова увага буде приділена підвищенню операційної ефективності та підтримці стратегії розвитку компанії в Україні в умовах війни.Кредит складатиметься з двох траншів: 35 млн євро, що підлягає виділенню під час підписання та 15 млн євро на розгляд банку. Загальна вартість проєкту становить 69,1 млн євро. Проєкт пройшов стадію фінального огляду та очікує затвердження.У рамках існуючого кредиту в травні 2025 року компанія повідомила банку про заплановане скорочення близько 2900 працівників, що становить менше 10% від загальної чисельності.За даними ЄБРР, аналіз о процесу скорочення підтвердив, що клієнт дотримується передбачених кредитною угодою умов таких колективних звільнень, надав детальний опис процесу скорочення, а також має ефективний процес взаємодії з профспілкою, яка поінформована про масштабний план реструктуризації, що впливатиме на працівників протягом усього 2025 року."Нова пошта" є одним з двох найбільших операторів поштового зв’язку в Україні, який має мережу з понад 12 тис. відділень і 27 тис. поштоматів та близько 34 тис. працівників. Щомісяця компанія надає послуги понад 11 млн клієнтів в Україні.У 2024 році група компаній "Нова пошта" змінила назву та називатиметься Nova. Водночас поштовий оператор зберіг назву "Нова пошта".ЄБРР у серпні минулого року надав кредит 70 млн євро ГК Nova для фінансування інвестиційної програми на 2024 рік.

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