«Нова пошта» скоротить персонал: подробиці

«Нова пошта» скоротить персонал: подробиці
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує надати кредит до 50 млн євро компанії "Нова пошта". У рамках співпраці з банком компанія скоротить персонал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт банку.

Кредит призначений для фінансування частини програми капітальних інвестицій на 2025-2026 роки. Першочергова увага буде приділена підвищенню операційної ефективності та підтримці стратегії розвитку компанії в Україні в умовах війни.

Кредит складатиметься з двох траншів: 35 млн євро, що підлягає виділенню під час підписання та 15 млн євро на розгляд банку. Загальна вартість проєкту становить 69,1 млн євро. Проєкт пройшов стадію фінального огляду та очікує затвердження.

У рамках існуючого кредиту в травні 2025 року компанія повідомила банку про заплановане скорочення близько 2900 працівників, що становить менше 10% від загальної чисельності.

За даними ЄБРР, аналіз о процесу скорочення підтвердив, що клієнт дотримується передбачених кредитною угодою умов таких колективних звільнень, надав детальний опис процесу скорочення, а також має ефективний процес взаємодії з профспілкою, яка поінформована про масштабний план реструктуризації, що впливатиме на працівників протягом усього 2025 року.

"Нова пошта" є одним з двох найбільших операторів поштового зв’язку в Україні, який має мережу з понад 12 тис. відділень і 27 тис. поштоматів та близько 34 тис. працівників. Щомісяця компанія надає послуги понад 11 млн клієнтів в Україні.

У 2024 році група компаній "Нова пошта" змінила назву та називатиметься Nova. Водночас поштовий оператор зберіг назву "Нова пошта".

ЄБРР у серпні минулого року надав кредит 70 млн євро ГК Nova для фінансування інвестиційної програми на 2024 рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: нова пошта, скорочення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Нова пошта» скоротить персонал: подробиці
Сьогодні, 15:17
На Волині – масштабне будівництво реабілітаційного центру для воїнів
Сьогодні, 14:11
У центральному парку у Луцьку облаштували майданчик для тренувань
Сьогодні, 13:18
На автомийці у Луцьку – смертельна стрілянина: як покарали причетних
Сьогодні, 12:16
Курс валют на 28 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:14
Схожі новини
У МОН заявили про наміри скоротити 10 українських вишів цього року У МОН заявили про наміри скоротити 10 українських вишів цього року
27 травня, 14:46
У Луцьку горіло відділення «Нової пошти». ФОТО У Луцьку горіло відділення «Нової пошти». ФОТО
03 лютого, 22:34
Українців попереджають про фейкові повідомлення про заборгованість у «Новій пошті» Українців попереджають про фейкові повідомлення про заборгованість у «Новій пошті»
25 грудня, 2024, 23:19
ООН прогнозує зменшення населення України до 15,3 млн до 2100 року ООН прогнозує зменшення населення України до 15,3 млн до 2100 року
15 липня, 2024, 05:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Нова пошта» скоротить персонал: подробиці
Сьогодні, 15:17
 0
На Волині – масштабне будівництво реабілітаційного центру для воїнів
Сьогодні, 14:11
 0
У центральному парку у Луцьку облаштували майданчик для тренувань
Сьогодні, 13:18
 0
На автомийці у Луцьку – смертельна стрілянина: як покарали причетних
Сьогодні, 12:16
 0
Курс валют на 28 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:14
 0
Медіа
відео
1/8