«Нова пошта» скоротить персонал: подробиці
Сьогодні, 15:17
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує надати кредит до 50 млн євро компанії "Нова пошта". У рамках співпраці з банком компанія скоротить персонал.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт банку.
Кредит призначений для фінансування частини програми капітальних інвестицій на 2025-2026 роки. Першочергова увага буде приділена підвищенню операційної ефективності та підтримці стратегії розвитку компанії в Україні в умовах війни.
Кредит складатиметься з двох траншів: 35 млн євро, що підлягає виділенню під час підписання та 15 млн євро на розгляд банку. Загальна вартість проєкту становить 69,1 млн євро. Проєкт пройшов стадію фінального огляду та очікує затвердження.
У рамках існуючого кредиту в травні 2025 року компанія повідомила банку про заплановане скорочення близько 2900 працівників, що становить менше 10% від загальної чисельності.
За даними ЄБРР, аналіз о процесу скорочення підтвердив, що клієнт дотримується передбачених кредитною угодою умов таких колективних звільнень, надав детальний опис процесу скорочення, а також має ефективний процес взаємодії з профспілкою, яка поінформована про масштабний план реструктуризації, що впливатиме на працівників протягом усього 2025 року.
"Нова пошта" є одним з двох найбільших операторів поштового зв’язку в Україні, який має мережу з понад 12 тис. відділень і 27 тис. поштоматів та близько 34 тис. працівників. Щомісяця компанія надає послуги понад 11 млн клієнтів в Україні.
У 2024 році група компаній "Нова пошта" змінила назву та називатиметься Nova. Водночас поштовий оператор зберіг назву "Нова пошта".
ЄБРР у серпні минулого року надав кредит 70 млн євро ГК Nova для фінансування інвестиційної програми на 2024 рік.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт банку.
Кредит призначений для фінансування частини програми капітальних інвестицій на 2025-2026 роки. Першочергова увага буде приділена підвищенню операційної ефективності та підтримці стратегії розвитку компанії в Україні в умовах війни.
Кредит складатиметься з двох траншів: 35 млн євро, що підлягає виділенню під час підписання та 15 млн євро на розгляд банку. Загальна вартість проєкту становить 69,1 млн євро. Проєкт пройшов стадію фінального огляду та очікує затвердження.
У рамках існуючого кредиту в травні 2025 року компанія повідомила банку про заплановане скорочення близько 2900 працівників, що становить менше 10% від загальної чисельності.
За даними ЄБРР, аналіз о процесу скорочення підтвердив, що клієнт дотримується передбачених кредитною угодою умов таких колективних звільнень, надав детальний опис процесу скорочення, а також має ефективний процес взаємодії з профспілкою, яка поінформована про масштабний план реструктуризації, що впливатиме на працівників протягом усього 2025 року.
"Нова пошта" є одним з двох найбільших операторів поштового зв’язку в Україні, який має мережу з понад 12 тис. відділень і 27 тис. поштоматів та близько 34 тис. працівників. Щомісяця компанія надає послуги понад 11 млн клієнтів в Україні.
У 2024 році група компаній "Нова пошта" змінила назву та називатиметься Nova. Водночас поштовий оператор зберіг назву "Нова пошта".
ЄБРР у серпні минулого року надав кредит 70 млн євро ГК Nova для фінансування інвестиційної програми на 2024 рік.
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Сьогодні, 15:17