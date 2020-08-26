Відомий історик очолив Український інститут нацпам'яті

Відомий історик очолив Український інститут нацпам'яті
Кабінет міністрів України 27 червня прийняв рішення призначити головою Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександра Алфьорова. Алфьоров - відомий історик, громадський та військовий діяч.

Про це повідомили у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій.

"Кабінет Міністрів призначив Олександра Алфьорова головою Українського інституту національної пам’яті", - сказано у повідомленні.

Олександр Алфьоров

Алфьоров - відомий український історик, кандидат історичних наук. З 2010 року був науковим співробітником Інституту історії України Національної академії наук. Автор понад 100 наукових статей та співавтор 15 книг.

З 2008 року - радіоведучий на Українському радіо "Культура", з 2019 року телеведучий на "Суспільному телебаченні" (у розділі культури). Деякий час очолював пресслужбу "Азову".

З початком повномасштабного вторгнення росіян в Україну став офіцером підрозділу Сил спеціальних операцій "Азов-Київ". З вересня 2022 року - начальник групи гуманітарної підготовки та інформаційного забезпечення відділення психологічної підтримки персоналу у 3-й штурмовій бригаді. Має звання майора запасу.

Очолює у Києві експертну топонімічну комісію, яка займається перейменуванням об'єктів, пов'язаних із радянським режимом та Росією.

Перестановки в Інституті Нацпам'яті

Як відомо, 13 грудня 2024 року керівника УІНП Антона Дробовича було звільнено наказом Кабінету міністрів. Дробовича звільнили у зв'язку із закінченням строку перебування на посаді. З 21 грудня 2024 року т.в.о. керівника УІНП стала Юлія Гнатюк.

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Теги: кабмін, кадри
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