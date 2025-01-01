На Волині судили пенсіонера за незаконний обмін валюти

На Волині судили пенсіонера за незаконний обмін валюти
Чоловік провів валютну операцію, не маючи ліцензії на таку діяльність.

Днями Любешівський районний суд оштрафував пенсіонера, котрий у травні цього року біля ринку в Любешеві здійснив незаконну валютну операцію – передає кореспондент сайту Район Любешів.

У постанові щодо цієї справи йдеться, що він обміняв у невстановленої особи 4100 гривень на 100 доларів США, не маючи ліцензії на здійснення такої діяльності, чим порушив вимоги Закону України «Про валюту й валютні операції». Матеріали про притягнення його до адміністративної відповідальності надійшли з Камінь-Каширського райвідділу поліції.

У суді правопорушник свою вину визнав і просив суворо не карати. Він уперше притягувався до адміністративної відповідальності, обставин, що обтяжують його відповідальність, не встановлені, тож, врахувавши це та інші обставини справи, суд дійшов висновку, що на нього необхідно накласти мінімальне адміністративне стягнення, передбачене санкцією 162 статті вищезазначеного закону, а саме оштрафувати на 8500 гривень з конфіскацією валютних цінностей.

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Теги: суд, покарання
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