Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 червня

Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 29 червня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Ввечері погода у Луцьку та на Волині проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Удень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути.Температура вночі - 15-17 тепла, вдень - 16-26 тепла.29 червня відзначається день пам'яті славних і всехвальних первоверховних святих апостолів Петра і Павла. У цей день влаштовували обід для людей, які удобрювали гноєм поля. Ці люди були дуже потрібні, адже вважалось: "Де зайва гною купка, там зайвий буханець хліба". Наші пращури примітили: якщо бджоли вранці граються – буде ясний день, товчуться – до негоди.