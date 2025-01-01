Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 червня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 29 червня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Ввечері погода у Луцьку та на Волині проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Удень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути.

Температура вночі - 15-17 тепла, вдень - 16-26 тепла.

29 червня відзначається день пам'яті славних і всехвальних первоверховних святих апостолів Петра і Павла. У цей день влаштовували обід для людей, які удобрювали гноєм поля. Ці люди були дуже потрібні, адже вважалось: "Де зайва гною купка, там зайвий буханець хліба". Наші пращури примітили: якщо бджоли вранці граються – буде ясний день, товчуться – до негоди.

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Теги: погода, прогноз, Волинь, Луцьк
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